Máximo Pacheco por anuncio Freeport en El Abra: Financiamiento se evaluará tras factibilidad y permisos

El Abra, yacimiento ubicado a 75 kilómetros de Calama, podría triplicar su tamaño en la próxima década. Su controlador, la estadounidense Freeport, anunció este martes un plan para ampliar la capacidad productiva de El Abra, una iniciativa que considerará una gigantesca inversión de US$ 7.500 millones. Freeport es dueña del 51% de El Abra. El otro 49% está en manos de Codelco.

“Estamos felices con el anuncio de Freeport que, como socio controlador, está tomando un liderazgo claro y firme en este proyecto estructural estratégico para El Abra, donde estamos asociados con ellos”, reaccionó esta mañana Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, consultado por Pulso.

La compañía ha tenido contactos desde hace meses con su socio para el desarrollo de este proyecto. La Sociedad Contractual Minera El Abra, constituida hace exactos treinta años, en 1994, tiene un directorio de cinco integrantes donde Codelco designa a dos representantes: hoy son Nicolás Rivera, Vicepresidente Gestión de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación; y Rodrigo Barrera, Gerente de Negocios y Filiales.

“Hemos seguido de cerca y con gran interés el desarrollo de esta iniciativa, acorde con nuestro objetivo de fortalecer las asociaciones público-privadas, y considerando también nuestra buena posición en ese distrito minero que nos permitirá aprovechar posibles sinergias”, prosiguió Pacheco.

Financiamiento

La envergadura del proyecto minero, la mayor inversión minera tras los US$ 8 mil millones que consideró la reciente ampliación del proyecto Quebrada Blanca 2, controlada por la canadiense Teck, podría ampliar las exigencias de capital para Codelco, cuyo endeudamiento ya supera los US$ 20 mil millones y ha ocasionado las alertas y advertencias de las clasificadoras de riesgo que evalúan a la minera estatal. Pero no será algo inminente. De hecho, Freeport anunció que el cronograma del proyecto considera la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) respectivo recién a fines de 2025 y estimó en tres años la tramitación de permisos y otros cuatro para completar el proceso de construcción. Así, el inicio de la operación se estima para 2033. Y la construcción comenzaría en 2029.

“Como todo proyecto minero, primero corresponde avanzar con la factibilidad. Luego habrá que tramitar los permisos, incluyendo la consulta indígena, para luego comenzar a evaluar una estrategia de financiamiento”, especificó Pacheco.

Los grandes proyectos como este, además, casi nunca se financian con 100% de capital y en la arquitectura de financiamiento hay varias opciones. Para Quebrada Blanca, por ejemplo, Teck anunció en mayo de 2019 una línea de financiamiento por US$ 2.500 millones otorgado por bancos japoneses, coreanos y canadienses. Y entonces, el proyecto consideraba una inversión de US$ 5 mil millones, cifra que luego se elevó a US$ 8 mil millones.

Si, por ejemplo, el proyecto de ampliación de El Abra fuese apalancado con un 50% de deuda, y los socios tuviesen que aportar la otra mitad, a Codelco le corresponderían poco más de US$ 1.800 millones. Además, existen estructuras como los project finance -financiamientos de largo plazo donde terceros aportan los recursos y se pagan los créditos con los fujos del mismo proyecto-; créditos de proveedores o consorcios de infraestructura.