Mercado ve con buenos ojos llegada de Ostalé como presidente de Falabella y acción se mueve al alza

Con sorpresa total se tomó en el mercado la salida de la presidencia de Falabella de Carlo Solari, esto, en medio de la mayor renovación de su directorio en un década y luego de una fuerte caída en sus resultados en 2022.

Este martes, Falabella llevó a cabo su junta de accionistas, donde se integraron cuatro nuevos directores de un total de nueve. Así, varios integrantes de las familias controladoras cedieron sus posiciones en el directorio para incorporar a profesionales independientes, no vinculados a la familia.

Carlos Heller salió de la mesa y propuso a Enrique Ostalé. Una de las ramas de la familia Del Rio -integrada por los hermanos Juan Pablo, Carolina y Felipe- pusieron sobre la mesa el nombre del ex ministro Alfredo Moreno, antiguo director de Falabella y asesor de los Del Rio. Y Sergio Cardone dejó el cargo que tuvo desde 1986 para abrir espacio a un independiente: el brasileño Germán Quiroga, experto en e-commerce. La incorporación de un nombre con el perfil de este último había sido solicitada por inversionistas extranjeros, descontentos con la marcha de la empresa. A ellos se suma la elección, por parte de las AFP, del ex gerente general de Ripley Chile y Enap, Andrés Roccatagliata.

Pero este miércoles ocurrió una segunda sorpresa. Por primera vez en la historia de la empresa, un profesional externo, no vinculado a las familias controladoras, será el presidente: Enrique Ostalé, exhombre fuerte de Walmart en Chile y la región, asumió la presidencia de la otrora mayor empresa de retail de Chile, que llegó a valer más de US$ 25 mil millones, y hoy tiene una capitalización bursátil levemente superior a los US$ 5 mil millones.

Así, Ostalé reemplazará en el cargo a Carlo Solari Donaggio, quien dirigió Falabella durante casi diez años. Carlo Solari, hijo de Reinaldo Solari, asumió la presidencia de Falabella en abril de 2014. Como vicepresidente para el periodo 2023-2026 asumirá Juan Carlos Cortés.

Los cambios en la compañía se produjeron luego de que en 2022 la empresa registrara ganancias por US$105 millones, lo que representa una importante caída de 86,2% en relación al 2021. Y de manera trimestral, en tanto, registró pérdidas por US$ 26 millones entre octubre y diciembre.

Para el mercado, el remezón en la mesa de la que fue una de las mayores compañías de Chile podría representar una oportunidad. De hecho, en la partida de este jueves en la Bolsa, la acción de Falabella subió más de un 1%, bordeando los $1.768, aunque a esta hora el incremento se moderaba a 0,45%.

Aldo Morales, subgerente de estudios de renta variable local de BICE Inversiones, indica que “los cambios de directorio en general en Falabella el mercado se los toma como positivos, y no solo por la llegada de Enrique Ostalé que es una persona que tiene mucha experiencia en el segmento de supermercados, sino también por la llegada de Andrés Rocatagliata como director independiente, que al haber hecho una buena gestión en Ripley y al contar con mucha experiencia en el sector financiero”, pero aclara que “los cambios de directorio, si bien son importantes, no influyen directamente en los resultados pero sí en la toma de decisiones estratégicas y foco de inversiones”.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, comenta que “tal como dice su currículum, (Ostalé) ha sido el líder de Walmart en Latinoamérica, además de su experiencia como consultor, claramente puede ser un aporte, siempre y cuando sus propuestas logren convencer al resto del directorio. Estimo que en Falabella se debe revisar la estrategia de crecimiento, porque claramente, algo está fallando, mientras su principal competidor lo está haciendo bien, por lo tanto, las dificultades no son sólo de un entorno más difícil”.

Por su parte, Cristián Araya, gerente de estrategia de Sartor, señala que “es un golpe de timón a una compañía (Falabella) que no ofrecía cambios reales, en un ambiente de retail muy competitivo, y donde la rapidez en la adecuación a los cambios es clave. Viendo los avances y cambios de SMU de la mano de un ex D&S, es de esperar que Ostalé haga cambios así de claves en Falabella. Su expertise es el retail, no obstante, no me queda claro su experiencia en bancos, esto ultimo habrá que verlo”.

“Creo en un principio que será positivo; que se mantenga ahí, dependerá del sello distintivo que quiera imprimir Ostalé”, agrega Araya.

En lo que va del 2023, la acción de Falabella sube 6,67%, pero en 2022 el papel se desplomó 38,23%.