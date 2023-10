Muere Charles Feeney, titán del duty free que regaló US$ 8.000 millones

¿Qué puede hacer un multimillonario que no quiere yates ni mansiones, que no quiere gastarse más de US$ 15 en un reloj y que se conforma con la clase turista incluso en los vuelos largos?

Para Charles Feeney, la respuesta era obvia: donó casi todo su dinero y lo hizo en vida.

Cofundador de lo que se convirtió en el minorista internacional Duty Free Shoppers, Feeney ganó miles de millones de dólares explotando una red mundial de tiendas de licores, perfumes, joyas y otros artículos en centros turísticos. Gran parte de su éxito, dijo, fue “suerte tonta”, y no necesitaba una inmensa fortuna para mantener sus modestos gustos. Así que creó un grupo de fundaciones que donaron unos US$ 8.000 millones. Se quedó con unos 2 millones para cubrir su jubilación.

“Llegué a la conclusión de que si te aferrabas a una parte de la acción para ti solo siempre estarías preocupándote por esa parte”, señaló Feeney a la revista Forbes en 2012. “La gente solía preguntarme cómo me divertía, y supongo que soy feliz cuando lo que hago es ayudar a la gente e infeliz cuando lo que hago no es ayudar a la gente”, agregó.

Feeney falleció este lunes en San Francisco a los 92 años, según anunció Atlantic Philanthropies, una organización benéfica fundada por él.

En los últimos años vivía con su mujer en un apartamento de San Francisco y disfrutaba viendo el béisbol.

Sus donaciones reflejaban en gran medida sus experiencias y las causas que leía o de las que oía hablar en sus viajes. Donó casi mil millones de dólares a su alma mater, la Universidad de Cornell, incluidos 350 millones para el campus de Cornell Tech en Roosevelt Island, Nueva York.

Irlandés-estadounidense, donó grandes cantidades a universidades irlandesas y a los esfuerzos por promover la paz entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte. Su amistad con el tenista australiano Ken Fletcher contribuyó a impulsar las donaciones en Australia. Los viajes de Feeney a Vietnam inspiraron donaciones para hospitales y escuelas. También apoyó causas sociales, como la abolición de la pena de muerte y la universalización de la sanidad.

Charles Francis Feeney, el mediano de tres hermanos, nació el 23 de abril de 1931 y creció en Elizabeth, Nueva Jersey. Su padre trabajaba como suscriptor de seguros y su madre como enfermera, según “The Billionaire Who Wasn’t” (El multimillonario que no lo fue), una biografía de 2007 escrita por Conor O’Clery. Su madre le dio ejemplo llevando en auto a un vecino discapacitado.

De niño, ganaba dinero trabajando como caddie de golf, quitando nieve y vendiendo tarjetas de Navidad de puerta en puerta.

Tras terminar el instituto en 1948, se alistó como voluntario en la Fuerza Aérea y fue destinado a Japón como operador de radio. Estudió japonés, en parte leyendo cómics.

Dado de baja por la Fuerza Aérea en 1952, utilizó los beneficios del GI Bill para asistir a Cornell, donde estudió hostelería. En su tiempo libre, preparaba bocadillos y los vendía a otros estudiantes.

Como no estaba seguro de dónde quería trabajar después de graduarse en Cornell en 1956, se embarcó en un transatlántico de Cunard rumbo a Francia e hizo cursos en la Sorbona de París y en una universidad de Grenoble. Al darse cuenta de que era difícil hacer autostop en el sur de Europa, empezó a colgar un cartel en el que se leía: “Se ofrecen conversaciones en inglés”. Los autos empezaron a frenar por él.

Feeney vio oportunidades en servir al personal de la Marina estadounidense destinado en el Mediterráneo. Creó un campamento de verano para hijos de oficiales de la Armada y más tarde, en colaboración con un conocido de Cornell, Robert Warren Miller, empezó a vender licores, perfumes, cámaras y otros artículos libres de impuestos a los marineros. Conoció a Danielle Morali-Daninos en Francia. Se casaron en París en octubre de 1959.

El negocio de las tiendas libres de impuestos se expandió a medida que más turistas estadounidenses inundaban Europa. Feeney y Miller empezaron a trabajar con una empresa rival, Duty Free Shoppers, y más tarde la adquirieron. Abrieron una tienda en París y se expandieron a Asia, donde una gran parte del negocio consistió inicialmente en vender coches libres de impuestos que se enviaban a Estados Unidos para el personal militar estadounidense.

Sus tiendas libres de impuestos de Honolulu y Hong Kong pronto se vieron abarrotadas de turistas japoneses. Feeney contrató a vendedoras japonesas-estadounidenses que ensalzaban el coñac Camus y los perfumes Nina Ricci.

Aparte de su trabajo en Duty Free Shoppers, Feeney invirtió en el sector inmobiliario y minorista en Hawai y Tahití. Compró casas para su mujer y sus hijos en Hawai, Francia, Canadá y Lakeville (Connecticut), donde hacía breves paradas entre sus viajes de negocios.

Cuando los beneficios se dispararon, descubrió que “en realidad no le interesaba el dinero”, como declaró a Pacific Business News en 1980. Leyó el ensayo de 1889 de Andrew Carnegie “Riqueza” y se sintió influido por el enfoque filantrópico del magnate del acero.

En 1982 creó una fundación, más tarde conocida como Atlantic Philanthropies, y durante años hizo todas sus donaciones de forma anónima. Una de las razones: no quería que nadie le acosara en busca de dinero.

A pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibido, sus cuantiosas donaciones a universidades lo convirtieron en un héroe en Irlanda. Se metió en la polémica al entablar amistad con Gerry Adams, presidente del Sinn Féin, considerado durante mucho tiempo el brazo político del Ejército Republicano Irlandés. Feeney aportó fondos para una oficina del Sinn Féin en Washington D.C., pero insistió en que no financiaba la violencia.

En 1996, Feeney vendió su participación en Duty Free Shoppers en una operación que aportó US$ 1.630 millones a su fundación. Esos fondos aumentaron sus donaciones anteriores y se multiplicaron por los rendimientos de las inversiones posteriores. También pagó un total de US$ 26 millones a 2.400 empleados de larga duración de la cadena de tiendas libres de impuestos.

En 2009, Feeney empezó a enfrentarse a Gara LaMarche, entonces directora ejecutiva de Atlantic Philanthropies, por las prioridades de las donaciones. Feeney también acusó a funcionarios de la fundación de despilfarro. Tras una lucha en la sala de juntas, LaMarche dimitió y Feeney pudo dirigir la fundación más a su gusto.

Con un nuevo director general, Chris Oechsli, la fundación asumió sus últimos compromisos de subvenciones en 2016 y cerró sus puertas en 2020.

Feeney se divorció de su primera esposa y en 1995 se casó con Helga Flaiz, alemana que había sido una de sus asistentes. Le sobreviven su esposa, cinco hijos de su primer matrimonio y 16 nietos.

En 2012, Cornell nombró a Feeney ícono de la Industria y, a modo de broma, le regaló un reloj Casio de US$ 13. Feeney, aludiendo a su fama de tacaño, sostuvo que el regalo era “realmente apreciado porque siempre puedes vender estas cosas en eBay.”

Aconsejó a sus colegas magnates que empiecen pronto su filantropía. “Es mucho trabajo iniciar un programa de donaciones cuando tienes más de 65 años”, afirmó.