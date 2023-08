“Mujeres de compañía” y “pagarés con tinta borrable”: las otras acusaciones de Primus contra sus ex ejecutivos en el caso de los cheques falsos

14 Julio 2023 Fachada Primus Capital Foto: Andres Perez

Una serie de detalles entregó Primus, el segundo factoring no bancario del mercado, en la contestación a las demandas laborales de su ex gerente general, Francisco Coeymans y el ex director comercial Ignacio Amenabar. La compañía presentó una demanda reconvencional contra Coeymans y lo acusa de "maquinaciones para defraudar". Además, develó que al interior de sus oficinas detectó un equipo de espionaje y que pagarés firmados por Coeymans y el director médico de CLC, Rodrigo Mardones, fueron firmados con tinta borrable. Asimismo, destapó una serie de "viajes de placer" de ambos ejecutivos a Miami y Máncora.