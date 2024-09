NotCo ingresa al mercado de perfumes en alianza con Cramer para crear aromas con Inteligencia Artificial

NotCo, unicornio de foodtech y plataforma de desarrollo de productos con Inteligencia Artificial (IA), alcanzó una acuerdo con Cramer, proveedor de sabores y fragancias en América Latina, para presentar un proyecto con IA generativa (o “Gen AI”, como es comúnmente conocida) que permitirá crear nuevos aromas.

Karim Pichara, CTO y cofundador de NotCo sostuvo que “la IA generativa suele usarse para imágenes, vídeos y textos, pero NotCo va más allá, usando la IA para generar emociones a través del olor. Antes, crear una fragancia personalizada tomaba semanas o meses, ahora con la experiencia de los perfumistas de Cramer y nuestra GenAI, podemos hacerlo en segundos y hacerlo accesible para muchos más actores en el mercado”

NotCo, fundada en 2015 por Matías Muchnick, Karim Pichara y Pablo Zamora, valorada en más de US$1.500 millones, emplea su plataforma de inteligencia artificial como un motor de innovación para las empresas de bienes de consumo a nivel mundial y crea productos de consumo en América Latina y América del Norte a través de su negocio de alimentos. La tecnología de inteligencia artificial propietaria de NotCo, Giuseppe AI, acelera el desarrollo de productos desde el brief del consumidor hasta estar listos para el mercado.

La compañía se hizo conocida primero por la Not Mayo, pero luego amplió su cartera de productos a categorías tan diversas como Not Milk, Not Burger, Not Cheese, Not Hotdog, Not Mila, Not Chori, Not Meat, Not Chicken, NotIcecream y NotSnack.

Cramer es proveedor de sabores y fragancias para las industrias manufactureras de alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos y de perfumería en Latinoamérica desde hace ya 70 años. Su gerente general es Andrés Berndt, ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y, según su perfil de LinkedIn, asumió en el cargo en marzo de 2008.

“Con más de 80 años en el mercado latinoamericano, contamos con infinidad de formulaciones para aromatizar todo tipo de productos en variadas categorías; diseñadas cuidadosamente por nuestros perfumistas y que cumplen con todos los estándares de seguridad en fragancias dictados por IFRA (The International Fragrance Association)”, consigna la página web de la compañía.

En septiembre de 2023, Matías Muchnick en entrevista con Pulso anticipó los desafíos del presente año y sostuvo que “los humanos ya conocen los sabores, pero la inteligencia artificial no, por lo que le puedes pedir cosas como que elabore un sabor a unicornio o a arcoíris. Incluso, nos han llegado propuestas de compañías que no son de comida”.

¿Eso significa que podrían abrirse a otras industrias?

“Nuestra tecnología tiene un módulo que es agnóstico al tipo de problema que quieres solucionar, permitiendo una infinidad de posibilidades que nunca nos hubiésemos imaginado, lo que es extrapolable a otras industrias, como las de cuidado personal, donde basan gran parte de su apuesta de valor en esencias y aromas. Hoy, nosotros podemos medir muy bien qué ingredientes están relacionados a las emociones de los humanos, porque durante ocho años hemos construido una base de datos que nos permite correlacionar la presencia de moléculas de aroma y las sensaciones humanas cuando las recibimos en nuestros receptores”, respondió.

Detalles

La colaboración, dicen las compañías, lleva la tecnología de ambas al siguiente nivel. “La gran base de datos de Cramer, que abarca miles de fórmulas para sus fragancias, permite que la plataforma de IA de NotCo, Giuseppe, adquiera esta información y genere aromas de primera calidad de una sola vez, haciendo el proceso mucho más rápido y barato. De hecho, en una prueba ciega, NotCo probó 13 fórmulas diferentes creadas por su IA con perfumistas reales, las cuales fueron revisadas y aprobadas por los expertos de Cramer, corroborando la posibilidad de crear estos productos sin necesidad de intervención humana en el proceso”, explicó NotCo.

Karim Pichara destacó lo innovadora que es la tecnología: “En NotCo, hemos estado trabajando en IA generativa desde principios del 2015, cuando nadie hablaba de IA. La tecnología actual es el resultado de combinar Giuseppe con el conocimiento y experiencia de Cramer. Nuestra tecnología procesa información de fragancias desde la estructura molecular de los componentes volátiles, hasta la descripción sensorial del aroma en lenguaje natural. Tenemos tres patentes que han resultado del desarrollo de esta tecnología”.

“Al comprender el aroma desde la descripción verbal e información molecular, Giuseppe crea aromas de conceptosabstractos y emociones, como el olor a Navidad, las fiestas de verano al atardecer o las mañanas frescas de primavera. Además, estamos rompiendo barreras al generar fórmulas nunca antes creadas, permitiendo a las empresas innovar y personalizar sus productos de forma más disruptiva y eficiente”, agregó Karim.

Ambas empresas aseguran que ya están trabajando para llevar esta tecnología al mercado, formando alianzas estratégicas con proveedores de productos de consumo. “Estamos hablando con grandes marcas de belleza y cuidado personal para sumar a nuestra colaboración con Cramer”.