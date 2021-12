Nueva Pensión Garantizada Universal que propone el gobierno casi duplica el costo del Pilar Solidario actual

El gobierno anunció este miércoles que ingresará al Congreso un proyecto que reemplaza el Pilar Solidario que hoy existe en el país para el 60% de menores ingresos en materia de pensiones, por una Pensión Garantizada Universal (PGU) de $185 mil para el 80% de la población más vulnerable, y donde también se extenderá parte de ese monto para quienes estén entre el 80% y 90%.

Los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda, y del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, salieron este jueves a entregar detalles sobre lo que significará esta iniciativa.

Melero señaló que “la idea del gobierno es avanzar rápidamente” con el proyecto. “En la tarde de hoy (jueves) vamos a tener la primera reunión con el Consejo Consultivo Previsional”, detalló. Y comentó que esperan ingresar el proyecto al Congreso con suma urgencia, dividido en dos: por el Senado partirá tramitándose lo que se refiere al tema previsional, mientras que en la Cámara de Diputados ingresará todo lo tributario. También señaló que esperan tener la ley aprobada en enero.

El ministro de Hacienda explicó que hoy el Pilar Solidario tiene un costo fiscal de aproximadamente 1,1 puntos del PIB, “estamos hablando de prácticamente entre US$3.500 y US$3.600 millones”. Y lo que ahora proyectan, es que con esta reforma el costo va a pasar de 1,1 puntos del PIB, a 2,1 puntos del PIB en régimen, “por lo tanto esta reforma tiene un costo en régimen de 1 punto del PIB, estamos hablando de US$3.200 millones”, señaló.

Esto se calculó con un PIB aproximado de US$320.000 millones. Así entonces, prácticamente se duplica el costo actual del Pilar Solidario.

¿Cómo se va a financiar? Cerda dijo que “nosotros ya hemos ingresado los proyectos de ley larga y ley corta. Esos proyectos ya tenían financiamiento, y como este proyecto va a reemplazar a esos, lo que va a ocurrir es que el financiamiento que teníamos de esos proyectos, que ya está considerado en el Presupuesto hacia adelante, va a ocuparse como parte del financiamiento”. El ministro puntualizó que esto equivale a cerca de 0,5 puntos del PIB.

En tanto, los restantes 0,5 puntos del PIB que faltaría financiar, se harían mediante exenciones tributarias. “Vamos a insistir en las exenciones tributarias, con lo que vamos a tratar de recaudar medio punto del PIB adicional. Eso nos permite tener el punto del PIB que nos va a permitir financiar esto en régimen”, comentó.

Sobre ello, detalló que la ley corta de pensiones ya contemplaba un financiamiento mediante exenciones equivalentes a 0,35 puntos del PIB, por lo que dijo que “se necesita algo adicional (...) falta solamente una parte pequeña que es 0,15 del PIB”. Y agregó que esas exenciones “las vamos a dar a conocer en la medida en que ingresemos el proyecto al Congreso”.

Fuentes conocedoras señalan que se incorporarían entre una y tres nuevas exenciones para financiar lo que falta, tema que el gobierno zanjará esta semana.

Cerda indicó que “esperamos que este proyecto de ley genere el suficiente consenso que nos permita avanzar, lo que no pudo ocurrir ni con la ley larga ni con la ley corta”. Melero comentó que “hoy día esta propuesta que hacemos al Parlamento va en la dirección contraria de lo que hacían los retiros”.

En tanto, en radio Cooperativa el titular de Hacienda indicó que “nosotros creemos que tenemos el financiamiento para ir partiendo ya el próximo año” entregando esta PGU.

Con todo, fuentes de La Moneda señalan que la expectativa es empezar a pagar esta mejora en las pensiones entre enero y febrero del próximo año, pero también advierten que dependerá de la disposición del Congreso para sacar el proyecto rápido. Las mismas fuentes señalan que la puesta en marcha de la mejora de estas pensiones será gradual, ya que un grupo de los beneficiarios partirá primero y otros, probablemente, después.

En radio Agricultura Cerda comentó que esperan ingresar el proyecto, ojalá, la próxima semana al Parlamento. Allí también dijo que “quedan pocas semanas legislativas, quedan prácticamente seis semanas, por eso es tan importante tratar de buscar una idea que tenga el mayor consenso posible, que pueda ser despachada y que nos permita poder pagar lo antes posible las pensiones de los chilenos”.

Hay que recordar que la PGU se entregará a todos los mayores de 65 años, estén o no pensionados, marcando una diferencia con lo que ocurre hoy con el Pilar Solidario. En esa línea, Cerda puntualizó este jueves que los mayores de 65 años son aproximadamente 2,5 millones en el país. De ellos, quieren llegar a casi 2,3 millones con la PGU, lo que excluye solo al 10% más rico.

Por otro lado, fuentes del Ejecutivo señalan que para medir quiénes serían los beneficiaros de esta PGU, se utilizará el instrumento de focalización previsional que existe actualmente para los actuales pensionados. La idea ahora es extenderlo a los adultos mayores activos que también contempla este proyecto. Eso significa que se le podrían hacer algunos ajustes al instrumento de medición.

“Todas las personas que tienen ingreso (per cápita) de aproximadamente menos de $ 620 mil van a tener un aporte directo del Estado de $185 mil, para todos los mayores de 65 años”, dijo el jefe de la billetera fiscal en conversación con Mega. Ellos son los que están en el 80% de menores ingresos. En tanto, quienes están entre el 80% y 90%, Cerda señaló que son personas que tienen un ingreso per cápita aproximado de hasta $ 1 millón.

En principio, el gobierno quiere que el beneficio se entregue de forma automática y que no sea necesario postular como se hace actualmente con el Pilar Solidario, señalan fuentes al tanto. Sin embargo, esto no está del todo definido, ya que si bien tendrían la base de datos de quienes hoy están pensionados, para aquellos que son adultos mayores activos no está claro si hay un registro completo.

En esa línea, primero verán si existe esa data para ver si se puede entregar el beneficio de forma automática, de lo contrario, se evaluará qué mecanismo seguir, por ejemplo, que en un principio tengan que postular y luego hacerlo de manera automática.