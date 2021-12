Patria y Moneda cierran el negocio: las cifras que analizó la FNE para autorizar la operación

La absorción de Moneda Asset Management por parte de la brasileña Patria se materializará en las próximas horas. La operación, anunciada a comienzos de septiembre, se firmará en Santiago probablemente hoy, luego que la Fiscalía Nacional Económica autorizara la transacción ya que, a su juicio, no reduce sustancialmente la competencia.

La autorización de la FNE era una de las condiciones de cierre de la transacción, operación que implicará el pago de Patria a los diez socios chilenos -liderados por Pablo Echeverría y Fernando Tisné- de US$ 315 millones, de los cuales US$ 128 millones serán en efectivo y otros US$ 187 millones en acciones de Patria. A ello se agregarán pagos adicionales por US$ 130 millones, sujetos al cumplimiento de ciertos objetivos.

Patria será el controlador de Moneda, explicó en su reporte la FNE. “La operación consiste en la adquisición de Moneda y sus filiales por parte de Patria, adquiriendo esta ultima el control exclusivo del Grupo Moneda”, dice el informe de siete páginas firmado por Francisca Levin, jefe de la división fusiones.

En el análisis, la FNE detalla la estructura de la operación: Patria será la dueña del 100% de Moneda Asset Management, la brasileña seguirá siendo controlada por Patria Holdings Limited, con un 55,5%; el gigante estadounidense de los fondos de inversión Blackstone tendrá un 13,3%, y los accionistas chilenos tendrán un 7,6% de la matriz, según las participaciones accionarias estimadas por las partes en los documentos entregados a la FNE.

Pablo Echeverría es el presidente y socio principal de Moneda. El chileno entrará al directorio de Patria Investment.

Así, Patria será la nueva controladora de Moneda Asset Management y todos los negocios que controla: la corredora de Bolsa, sus vehículos internacionales y, sobre todo, la Administradora General de Fondos, hoy su principal negocio. A septiembre de este año, Moneda AGF registró ingresos por $ 33.325 millones, un 25% más que en el año de la pandemia, gracias a “la incorporación de nuevos fondos administrados, al aumento de los valores cuotas y su efecto en las remuneraciones”, reporta en sus balances.

La AGF también mejoró sus ganancias: $ 8.516 millones, también un 25% de incremento sobre las cifras de 2020. La rentabilidad sobre activos llegó a 21%, según los estados financieros entregados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) hace pocos días.

Patria: solo 7 clientes chilenos

La FNE describió la industria en la que operan Moneda y Patria y consideró que ambas tienen “estrategias de inversión diferenciadas y complementarias”, donde la chilena invierte sobre todo en public equity (acciones de oferta pública) y crédito (con más de la mitad de sus activos bajo administración en instrumentos de este tipo), mientras la brasileña apuesta principalmente por private equity (inversión en empresas no abiertas en Bolsa) e infraestructura. Estas dos últimas modalidades de inversión representan juntas más del 90% de los negocios de Patria.

“En este sentido, cabe destacar que Moneda lleva a cabo una estrategia de inversiones no controladoras y gestionada de forma activa, mientras que Patria usualmente posee una participación controladora en las empresas en que invierte, con el objeto de crear valor a través de iniciativas de crecimiento orgánico e inorgánico en compañías”, dice la FNE.

En su portafolio en Chile, según describe la autoridad, Patria tiene empresas activas en cinco mercados: generación eléctrica, gimnasios, desalinización de agua, servicios de consultoría de ciberseguridad y operación de infraestructura digital.

Según un reporte de Boston Consulting Group entregado por Patria a la FNE, el monto de los activos gestionados por administradoras de fondos en Latinoamérica ascendía a 1,9 trillones de dólares en 2019. “Considerando esta cifra como el tamaño de mercado, las partes tendrían una participación conjunta del 1,24%”, concluyó la FNE.

La Fiscalía describe que el negocio de Patria y Moneda se dirige hacia clientes con un alto nivel de sofisticación, ubicados en zonas geográficas diferentes y tienen un amplio número de competidores. En el caso de Patria, la mayoría de sus clientes están localizados en Estados Unidos, Asia Pacífico, Europa y el Medio Oriente, con más del 80% de sus inversores provenientes desde fuera de Latinoamérica. En Chile solo tiene siete clientes, según notificó la empresa a la FNE. Por el contrario, entre el 80% y el 90% de los clientes de Moneda tienen residencia en Chile.

¿Con quienes compiten? La FNE enumera. Moneda, en Chile, lo hace con LarraínVial, Compass, BTG Pactual, Banchile, entre otras. En Latinoamérica, Patria disputa con Sura, XP Asset Management, Gavea Investimentos, Clarita Investimentos y Vinci Partners el mercado de inversión en instrumentos financieros privados.