Paula y Malú Schupper rechazan críticas de su hermano y defienden su plan para salvar Corona

La crisis de la multitienda Corona sigue escalando, no solo en términos financieros sino también en el seno de su familia fundadora. Luego de que Herman Schupper, accionista y ex presidente de la compañía, criticara públicamente la postura de sus hermanas Paulina y Malú Schupper, acusándolas de no presentar un plan concreto para salvar la empresa, ambas empresarias salieron a defender su propuesta y rechazaron la idea de vender la cadena al grupo chino Spring Forest.

Las diferencias de los hermanos aumentaron a medida que la compañía comenzó a entrar en complicaciones financieras. Tras una segunda postergación de la votación de la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, que debía votarse este lunes, la veedora Daniela Camus convocó a los asesores de las partes a una reunión virtual a las 18 horas para acercar posiciones. El próximo viernes 21 de marzo de 2025 a las 8 horas con 45 minutos está agendada la audiencia que deberá definir el futuro de la compañía.

Las hermanas Schupper en un comunicado emitido por su equipo legal señalaron: “Hemos dedicado años y recursos a esta empresa familiar y garantizar su continuidad es fundamental, por eso la propuesta debe ser viable y permitir —en primer lugar— entregar una solución para los acreedores financieros, proveedores y los 1.800 trabajadores de Corona”.

En una reciente entrevista a Pulso, Herman Schupper afirmó que la venta a Spring Forest, sociedad del empresario chino Nann Tai Wen dueño de Family Shop, era la única salida viable, asegurando que la inyección de capital necesaria para salvar la empresa es de al menos US$25 a US$30 millones, cifra que, según él, sus hermanas no podrían cubrir con su plan de financiamiento.

Sin embargo, Paulina y Malú insisten en que su propuesta es la mejor alternativa para evitar la liquidación de la compañía. “Nuestra propuesta busca entregar a Corona una línea de crédito para capital de trabajo por hasta $15 mil millones, la que será otorgada por los mismos accionistas a través de sus vehículos relacionados”, sostuvieron en su declaración.

Además, aseguraron que este financiamiento “coincide con la propuesta de acuerdo de reorganización presentada por la compañía y que fue elaborada por su administración”, con lo que buscan rebatir la crítica de su hermano respecto a la falta de un plan estructurado.

Plan

Uno de los puntos más cuestionados por Herman Schupper ha sido la capacidad de sus hermanas para obtener los fondos que proponen. Según él, su plan no cuenta con un respaldo claro ni plazos definidos. No obstante, Malú y Paulina defienden que su plan no solo implica el financiamiento inmediato, sino también cambios en la administración y la venta de activos para garantizar la estabilidad de la compañía.

“Se realizarán cambios en el gobierno corporativo de la compañía como una manera de garantizar una administración eficiente e independiente, y que tenga un solo objetivo: trabajar por cumplir el acuerdo y proyectar Corona en el largo plazo”, aseguraron.

Asimismo, confirmaron que “la venta de los activos que los accionistas —Paulina Schupper, Malú Schupper y Herman Schupper— mantienen en común permitirá ‘separar aguas’”. Esta medida parece ser una respuesta indirecta a la creciente tensión entre los tres accionistas, con la intención de disolver los conflictos y avanzar hacia una solución pragmática.

Oferta china

Otro punto de desacuerdo entre los hermanos es la venta de la empresa a Spring Forest. Mientras Herman Schupper insiste en que esta es la única alternativa viable, sus hermanas rechazan esta posibilidad argumentando que no ofrece garantías para la continuidad de la empresa y sus trabajadores.

El equipo legal que asesora a las empresarias aclaró que “no fueron parte de la negociación con Spring Forest y no conocen su plan o visión de negocio para el futuro de la compañía, por lo que no pueden comentar con mayor profundidad esa alternativa”. Con esto, buscan desmarcarse de cualquier vinculación con el inversionista chino y reforzar la idea de que su enfoque está en una solución interna para salvar la compañía.

El conflicto entre los hermanos Schupper se da en un contexto crítico para Corona, cuyos acreedores decidieron postergar la votación sobre su futuro. La incertidumbre sigue marcando la discusión, mientras los bancos y la administración de la empresa analizan las opciones sobre la mesa.

Desde el equipo legal de las hermanas, los abogados Patricia Silberman y Ricardo Reveco enfatizaron que “si bien la suspensión es algo habitual en este tipo de procesos, lo más importante es seguir trabajando en una solución viable para los bancos y la compañía”. Con esto, buscan dar tranquilidad a los acreedores y reforzar la idea de que su propuesta sigue en carrera.

A pesar de las críticas de Herman Schupper, Paulina y Malú mantienen firme su postura y aseguran que su plan permitirá garantizar la estabilidad de la empresa sin recurrir a una venta apresurada. “Hemos dedicado años y recursos a esta empresa familiar y garantizar su continuidad es fundamental”, reiteraron, dejando en claro que su prioridad es mantener la operación de Corona y asegurar el bienestar de sus trabajadores.

Por ahora, el destino de Corona sigue en manos de los acreedores y la administración, mientras la familia Schupper continúa dividida en la que podría ser la decisión más trascendental en la historia de la compañía.