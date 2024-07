Pesquera Landes por reforma a Ley de Pesca: “Es ideológica y brutal, destruye toda la actividad al partir de cero”

Un escenario nada alentador es el que detalló Pesquera Landes por la discusión de la nueva Ley de Pesca en la Cámara de Diputados. La compañía emplea a 900 personas en la región del Bíobío, de las cuales 300 están en Chiloé, en la región de Los Lagos.

La compañía nace en 1960, y se dedica al procesamiento y comercialización de productos marinos, incluyendo harina y aceite de pescado. Con base en Talcahuano, la empresa mira con preocupación la discusión parlamentaria que busca reemplazar la vigente y polémica Ley de Pesca, y al mismo tiempo responder a las demandas históricas del sector pesquero artesanal.

El pasado martes, el CEO de Pesquera Landes, Andrés Fosk, sostuvo una reunión con el diputado Bernardo Berger (RN). Según el acta oficial del encuentro: “El nuevo proyecto significará perder el 42% de nuestras cuotas históricas, aumento de patentes y costos, pérdida de competitividad y de al menos 200 puestos de trabajo”.

Pero en conversación con Pulso La Tercera, el empresario se muestra más preocupado. “El proyecto en los términos en que está planteado, desde el 2 de enero de 2024, es lapidario para nuestra compañía. La licitación del 50% de las cuotas con un plazo de 10 años, utilizando el reglamento que se utilizó el año 2012, no hace viable nuestra actividad. No para una compañía de nuestro tamaño”. “El proyecto es lapidario y no hace viable nuestra actividad”, insistió.

“No seríamos viables y tendríamos que cerrar”, remató.

Según planteó la Subsecretaría de Pesca la nueva ley pretende aumentar la transparencia en la industria para evitar la corrupción, fomentando la equidad y mejorando las condiciones de los pescadores artesanales, incluyendo la reducción de brechas de género

Consultado Fosk si los parlamentarios han sido receptivos a sus reclamos, el empresario respondió: “Los parlamentarios escuchan y comparten tus sentimientos, pero no hacen mucho más. Te dicen que hay que ver qué pasa, que revisemos la situación y cómo se puede solucionar, pero son solo palabras vacías y de cortesía. El verdadero problema son las propuestas que presenta cada uno. Lamentablemente, las únicas propuestas sensatas que hemos visto son las del grupo de parlamentarios liderado por el diputado Bobadilla, basadas en el informe de Acuiestudios, que tiene una calidad técnica muy buena”.

“El informe fue públicamente y transparentemente entregado a los parlamentarios de todos los colores y que desgraciadamente lo dejaron solo y se retiraron todos, es la única cosa sensata que hemos visto y desgraciadamente el actuar del gobierno se refleja en que el subsecretario de Pesca (Julio Salas), tiene ideas quien sugiere que pesquemos fuera de las 200 millas, estamos lejos de llegar a un entendimiento que nos haga viables”, acotó.

Mirada

Esto es una mirada “100% ideológica”. “Es bien curioso que el subsecretario, en una carta al director de El Mercurio recoge las palabras de un gerente de otra compañía donde le dicen que: ‘por qué dicen que el proyecto es refundacional si el 70% de los artículos son igual al actual’, pero el 30% restante refunda la actividad económica de un todo. A su juicio la reforma planteada “es ideológica y brutal, destruye toda la actividad al partir de cero”.

“La afectación va por el norte desde Tomé hasta Lota por el sur. No me sé el número de la cifra, pero puede ser un poquito más grande. Es un desastre, la verdad es que es un desastre y no se entiende. Uno escucha incluso al Presidente de la República hablar de la necesidad de crecer y todo y siguen metiendo cosas como estas”, acotó.

Pesquera Landes destina más del 80% de su producción a la captura de jurel en la región del Biobío, enfocándose principalmente en el consumo humano y exportando mayormente a África y Sudamérica.

“Ojalá nos permitieran seguir gestionando todos los recursos con un criterio científico, como lo hemos hecho tan bien con el jurel. Pero una de las cosas más increíbles del proyecto de ley es que quieren volver a asignar de manera política, como se hizo antes, lo cual fue un desastre”, concluyó.