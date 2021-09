¿Por qué ILC vale menos que su filial Habitat?

Aumentos de capital en la red de clínicas pero también en la isapre, la discusión en torno al sistema previsional, pero también sobre la salud, han creado una tormenta perfecta que hoy tiene a la acción de Inversiones La Construcción con una caída de 22,7% en el año.

Pero no es sólo la caída. El papel transa en una relación bolsa/libro de 0,4 veces, es decir su valor en bolsa es menor que el de su patrimonio, y el precio de $3.330 al que transa la acción es 53% menor al valor de colocación de sus acciones cuando se abrió a bolsa en 2012.

De hecho, su valorización de US$437 millones es menor que el de su filial AFP Habitat de la cual posee el 40,29% de la propiedad, y que está valorizada en US$566 millones.

Algunos analistas consultados señalaron que prefieren hablar fuera de micrófono sobre la acción, considerando que todo lo que ocurre con su precio se debe a aspectos políticos y regulatorios hoy en discusión en el Congreso, o que podrían ser tocados en la Convención Constitucional, o está en los programas de gobierno de los candidatos a la presidencia con mayor posibilidad de ganar.

Justo en medio de esas discusiones, se propuso una reestructuración de AFP Habitat (que debe ser aprobada por su Junta de Accionistas este mes), la cual pretende entregar una mayor flexibilidad organizacional, para continuar su expansión geográfica, esto dividendo las operaciones de Chile y el extranjero. Actualmente, Chile representa un 70% de los ingresos de Habitat, en comparación al 90% que representaba el 2018.

El efecto Consalud

Pero adicionalmente, el brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción ha sufrido problemas en algunos de los sectores en los que tiene participación.

Para el trimestre que va de abril a junio la compañía reportó una pérdida de $99,5 millones,

En su reporte respecto de los resultados del segundo trimestre, Bice Inversiones apuntó que la pérdida se explicó por el sector salud. “Aunque esperábamos un trimestre débil para Consalud, no esperábamos que fuera de esa magnitud. Creemos que esta tendencia podría mantenerse en la segunda mitad del año, lo que mantendría los resultados consolidados bajo presión. Mantenemos nuestra visión cautelosa sobre el nombre, asociada con el mayor nivel de incertidumbre en su negocio principal. Tenemos nuestra recomendación bajo revisión”, dice el informe.

Durante 2020, ILC ya había realizado aumento de capital por $15.000 millones en la Subsidiaria Red Salud. Pero en su análisis razonado ,detalló que en marzo suscribió y pagó acciones de Isapre Consalud por un monto total de $ 10.000 millones correspondiente a saldo de capital emitido en octubre de 2019, y que en mayo en la junta extraordinaria de accionistas de Isapre Consalud se acordó otro aumento de capital por la suma de $ 20.000 millones el cual quedó suscrito y pagado en mayo.

Pero hay un tercer aporte de capital durante 2021: “En Junta extraordinaria de accionistas de Isapre Consalud se acordó aumento de capital por la suma de $ 16.000 millones el cual quedó suscrito y pagado en el mes de julio”.

En el semestre, la actividad no asegurador y no bancaria registró pérdidas por $15.605 millones, mientras que los segmentos asegurador, y bancario, anotaron beneficios por $57.047 millones y $13.306 millones. Sin embargo, al detallar por rubro, explica que “la actividad no aseguradora y no bancaria presenta una pérdida proveniente de operaciones continuadas de $15.605 millones, $21.523 millones inferior a la ganancia procedente de operaciones continuadas a igual periodo de 2020″.

La cifra la atribuye a “una pérdida observada en Isapre Consalud por $45.119 millones, explicada en gran medida por el incremento en los costos por Licencias Médicas, asociadas a Covid-19 y Licencia Maternal Preventiva Parental (LMPP), esta última, decretada por la autoridad y cuya vigencia depende del periodo de Estado de excepción constitucional.”

En su informe sobre los resultados del segundo trimestre, Credicorp - que tiene a ILC con recomendación de mantener-, indicó que el rendimiento del papel ha sido “inferior desde los disturbios sociales de Chile en 2019″, y que está en mínimos históricos por debajo incluso de sus fundamentales.

Sin embargo - dice el reporte- creen que el riesgo político y regulatorio continuará manteniendo las acciones bajo presión.