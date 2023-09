¿Puede el dólar llegar a los $ 1.000 otra vez?: la visión de los analistas tras el fuerte salto de la divisa

A $1.051 llegó el dólar el 14 de julio de 2022 en Chile, precio que marcó el peak histórico de la divisa. Pero la intervención realizada por el Banco Central en ese momento, las ventas de dólares realizadas por Hacienda, y sobre todo la mejora de las perspectivas de la economía con una inflación que iría moviéndose hacia un escenario de mayor control y las mejores de las perspectivas globales moderaron el valor del tipo de cambio.

Sin embargo, en lo más reciente, las condiciones parecen haberse deteriorado otra vez, alentando una nueva escalada de la divisa norteamericana. En EE.UU. la Reserva Federal (Fed) ha insistido en que las altas tasas de interés se mantendrán por más tiempo del estimado por el mercado (hoy en un rango de 5,25% y 5,5%), mientras que en Chile el Banco Central está en pleno proceso de reducción de su tipo de interés (ahora en 9,5%, con la previsión de que se ubique entre 7,75% y 8% a fin de año), lo que incrementa el diferencial entre ambas, llevando el peso chileno a la baja.

Además, en paralelo, han surgido preocupaciones por la real situación de la economía de China, en particular con lo que ocurre en el sector construcción e inmobiliario, impactando el precio del cobre. Ejemplo de ello es que este jueves la negociación de las acciones de la promotora inmobiliaria china Evergrande y de dos de sus filiales en la Bolsa de Hong Kong fueron suspendidas, tras trascender el arresto domiciliario del presidente de la compañía.

Pese a ello, el precio del metal rojo cerró este jueves en US$ 3,6795, con un alza de 1,18%, alejándose del mínimo de US$ 3,5879 que tocó en el año, pero también a mucha distancia de los US$ 4,2801 que alcanzó el 18 de enero. En septiembre, la baja es de 2,36%.

En ese contexto, el dólar tocó el miércoles los $911, su mayor nivel en lo que va del 2023. Y si bien a esta hora cotiza algo más abajo que eso, está muy lejos del piso de $782,9 que alcanzó el 2 de febrero. De hecho, desde entonces acumula un alza del orden de $125, de los cuales $57 corresponden a lo que ha subido en septiembre.

Con este telón de fondo, ¿el dólar podría llegar nuevamente a los $1.000 en el corto plazo? Según Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, “se advierte en el mercado una alta volatilidad, por lo que no es descartable que pudiera tocar los $1000″, y explica que “si bien esa probabilidad es baja, podría darse si las cifras de actividad en EE.UU. siguen sorprendiendo al alza, manteniendo así las presiones inflacionarias en esa economía”. Con todo, en su escenario más probable, estima que a fin de año la moneda de EE.UU. debiera ubicarse alrededor de los $845.

En tanto, Marco Correa, economista Jefe de BICE Inversiones, apunta que “por ahora lo vemos como un escenario muy improbable. Para darse tendríamos que ver que en el plano internacional el dollar index se acerca o supera los máximos vistos el año anterior y se da un mayor deterioro local por temas de incertidumbre, que lo haga alejarse más de su valorización fundamental, lo que también se daría en un contexto de mayores posiciones especulativas en contra del peso”.

En una línea similar, Alejandro Fernández, socio de Gemines Consultores, indica que “siempre es posible imaginar escenarios que produzcan ese resultado. Una baja adicional del cobre a US$3,3, por ejemplo, algo que indique un deterioro importante en el escenario externo. Pero ello no parece probable en condiciones relativamente normales”. A pesar de las recientes alzas, Fernández comenta que “la subida de tasas de mercado largas en EE.UU. y la perspectiva de que la TPM (Tasa de Política Monetaria) se mantendrá alta por más tiempo”, apuntan a un dólar a fin de año entre $830 y $860.

Por otra parte, a la fecha el programa de fortalecimiento de reservas internacionales implementado por el Banco Central ha llevado a compras de dólares en Chile por US$2.920 millones, lo que implica una presión adicional sobre el precio.

“ Cabe preguntarse si tiene sentido que el Banco Central (BC) siga comprando dólares tan caros y, por lo tanto, si se justifica parar el programa de compras. Algo debería decir al respecto”, dice Fernández.

Respecto de si el dólar está guiado o no por sus fundamentos y si el BC debiera emitir una declaración al respecto, Lehmann apunta a que actualmente “está desalineado respecto a sus fundamentos. Lo ha deslizado (el BC), pero reforzarlo me parece que ayuda en la orientación al mercado”.

Según la última Encuesta de Operadores Financieros realizada por el Banco Central, el dólar se ubicará en $895 en un plazo de 7 días y $890 en 28 días.