Quiénes son y qué piden: el sindicato que enciende las alarmas de huelga en Clínica Las Condes

Eran pasada las 19 horas del jueves 30 de junio, cuando la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de Clínica Las Condes comenzó a divulgar los resultados de una votación clave entre sus asociados y que generaba expectación entre la plana ejecutiva de la compañía controlada por la empresaria Cecilia Karlezi, cuyo directorio es presidido por su pareja: Alejandro Gil Gómez.

Según el comunicado 86,61% de los trabajadores (841) votó a favor de la huelga y sólo 13,39% (130) se mostró dispuesto a aceptar la última oferta de la empresa. El proceso se llevó de manera rápida, luego que la agrupación contratara los servicios de EVoting Global, la entidad tuvo los resultados el mismo día de la votación y trabajan con ellos desde al menos 2019.

El Sindicato de Trabajadores de Clínica Las Condes es presidido por Fabiola López (45) y reúne a 1.400 trabajadores, siendo principalmente técnicos en enfermería, administrativos y secretarias. También es integrada por Sandra Vargas, Paulina Briones, Susana Vergara y Julia Soto, tesorera, secretaria y las dos últimas directoras, respectivamente.

Se trata de la agrupación más grande de CLC, porque reúne a todos los mandos intermedio, como técnicos de enfermería, administrativos, auxiliares de aseo y apoyo avanza por estos días en la mediación colectiva. La votación comenzó el pasado miércoles, continuó el jueves y culminó ese mismo día a las 18 horas.

Pasadas las 22 horas, a través de su cuenta de Twitter el miércoles 29 de junio, el sindicato se manifestó a favor de iniciar una huelga: “Porque merecemos mejores salarios y condiciones laborales dignas #Votamoshuelga”.

Según el comunicado que divulgara la agrupación sindical, lo que viene es el inicio de la mediación colectiva en la Dirección del Trabajo y de los avances de las conversaciones la entidad se comprometió a informar oportunamente a los asociados. Este proceso comenzó ayer y hasta muy tarde se extendieron las conversaciones con las bases, tras la primera reunión (también ayer) con la autoridad. En la negociación, el sindicato cuenta con la asesoría de los abogados Soledad Franco y Luis Arias del estudio Gestión Sindical.

Pero las desavenencias con las administración que encabezara Jerónimo García, como gerente general hasta el pasado 25 de abril, se han acentuado desde que Alejandro Gil asumiera la presidencia de CLC, el 10 de diciembre de 2019. Tres meses después llegaría la pandemia y Clínica Las Condes entraría en una fase de reordenamiento de sus servicios con permanentes conflictos con su plana médica. De hecho, es bajo este periodo que es despedido el jefe de la Unidad de Paciente Crítico, Tomás Regueira y posteriormente CLC se querella en contra de sus ex gerentes generales: Fredy Jacial y Jaime Hagel. Ambas acciones penales fueros desestimadas por los tribunales.

Por otro lado, por medio de un comunicado la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada (Fenassap) manifestó su apoyo a la decisión de votar la huelga efectuada por el Sindicato N°1 de Clínica Las Condes.

“Una vez más Clínica Las Condes, en su afán arrogante de ver a los trabajadores no como personas, sino como parte de un muy lucrativo negocio, al igual que en 2021, cuando despidiese a 314 funcionarios, fue ese mismo sindicato que demandase en tribunales por despido injustificado y ganando tal actuación en la Corte de Apelaciones de Santiago durante el presente año”, acotó el documento.

Entre las peticiones del sindicato a la empresa, según comentan fuentes, figura “una disminución de las externalizaciones” y “detener la vulneración de derechos laborales”.

Externalización

Uno de los mayores cuestionamientos que realiza el sindicato a la administración de Gil es que bajo su gestión CLC inició un proceso de externalizacion de servicios. En esa lógica es que por medio de una carta acusó una precarización del trabajo, luego que “Socofar y su filial Farmacias Cruz Verde” -controlada por la mexicana FEMSA- comenzara la gestión del área de farmacología interna.

“Creemos necesario indicar que la empresa Socofar y Farmacias Cruz Verde suman un total de 686 multas cursadas en fiscalizaciones efectuadas por la Dirección del Trabajo y una serie de practicas antisindicales”, explicó en la misiva.

En la misma carta añadió que “Socofar, en virtud de un contrato civil para ejecutar labores en CLC, debe hacerlo por su cuenta y riesgo, suma a ello que los trabajadores de la contratista deben desarrollar sus funciones bajo subordinación de una jefatura de ésta, no pudiendo tanto las jefaturas como los trabajadores de CLC, intervenir, instruir o efectuar inducciones en las labores de los trabajadores que se incorporarían a la unidad desde una empresa contratista, el hacerlo importa caer en una simulación o el uso de subterfugios que encubren una relación de los nuevos trabajadores que se incorporan a CLC”.

Trabajadores aseguran que en la clínica “ahora ningún paciente entra si no paga”

El proceso de mediación de CLC y su mayor sindicato se produce en medio de un cambio en las condiciones comerciales con sus pacientes. En efecto, un auxiliar médico que pide reserva de su nombre detalló que “eran dos puntos los que estaban en tramitación pero uno de ellos ha ido avanzando. Pero es muy probable que no nos vayamos a huelga, porque aún estamos en el periodo de cinco días de negociación colectiva”.

“Ahora ningún paciente entra si no paga. No se abre la ficha del médico si el paciente no paga. Así es que no hay ahora atención sin costo. Solo hay controles post operatorios que son los sin costo, pero no hay ninguna hora sin costo, todo se paga. Hasta para mostrar los exámenes”, develó la misma fuente que a su vez forma parte del sindicato que hoy enciende las alarmas de huelga en Clínica Las Condes.

Por otro lado, según publicó Nicolás Concha, usuario del sistema de salud privada, en su cuenta de Twitter, Clínica Las Condes está bloqueando a los pacientes que piden horas médicas y mantienen “situaciones pendientes”. En el mensaje adjuntó una fotografía en la que específicamente se detalla: “Estimado paciente: para poder agendar por favor dirigirse a la clínica a regularizar su situación. Atentamente, Clínica Las Condes”.

Al cierre de este artículo, no hubo respuesta de Clínica Las Condes a las consultas planteadas.