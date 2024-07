Reforma previsional: Cristóbal Huneeus aclara que no hubo consenso en mesa técnica en concepto de “solidaridad” para subir pensiones a actuales jubilados

Este lunes la comisión de expertos para la reforma previsional que se formó con un representante de cada senador que integra la Comisión de Trabajo, además de representantes del gobierno, terminó el informe técnico que servirá como insumo para el mundo político para ver si se logra llegar a un acuerdo en este proyecto.

Quien actuó como coordinador fue el asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Cristóbal Huneeus. El ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y Ph.D. en Economía de la Universidad de Stanford acudió este miércoles a radio Duna para profundizar en los temas en que los técnicos llegaron a acuerdos y en cuáles no.

Ahí, explicó que si bien hubo consenso en que hay que subir las pensiones de los actuales jubilados, en realidad no hubo acuerdo respecto a su financiamiento. “No se acuerda el concepto de solidaridad, lo que se acuerda es que hay que subir las pensiones para los pensionados hoy día”, puntualizó.

Y agregó que “una cosa es cómo yo entrego los beneficios intergeneracionales, porque hoy día yo le estoy dando aporte a gente que no contribuyó al sistema, entonces es intergeneracional. Pero nos concentramos más en el beneficio, a qué grupo llegar, a partir de qué año, qué monto, hicimos simulaciones. Y una discusión aparte, que fue muy, muy somera, y hay un párrafo al respecto, que fue ok, cómo se financia esto. Y ahí había dos posturas, una que fuera con parte de las cotizaciones, y otra que fuera con parte del préstamo. No tuvimos más tiempo para meterle más diente a eso, pero esa es una discusión que va a venir ahora hacia adelante”.

Con respecto al préstamo, el informe de los técnicos señalaba que algunos expertos evaluaron la posibilidad de que los cotizante actuales puedan aportar una parte de su cotización a los actuales jubilados, y que el Estado les devuelva íntegramente ese aporte, con intereses de mercado, cuando se pensionen. “Sin embargo, la mayoría de los comisionados tuvo opiniones contrarias a la opción de este préstamo dadas sus severas implicancias fiscales. Estimaciones de Dipres indican que, al no considerar una fuente de financiamiento asociada, sino que solo un mayor endeudamiento, el pasivo se incrementa a un 37% del PIB en uno de los escenarios analizados”, puntualiza el documento.

Los técnicos no acordaron en su informe cómo distribuir los puntos de cotización adicional, y tampoco llegaron a un consenso respecto de cómo financiar la mejora de las pensiones actuales, por lo que esa será la gran conversación que tendrá que tener ahora el gobierno con los parlamentarios.

En lo que sí hubo acuerdo en la mesa técnica es respecto del grupo objetivo al que hay que ir a subirles las pensiones, tanto a los actuales y futuros jubilados. En ese sentido, allí acordaron poner especial foco en mujeres, en quienes tienen más años cotizados (porque también mostraron que son los que tienen menores tasas de reemplazo), y abordar las bajas tasas de reemplazo de los quintiles cuatro y cinco.

Más allá de cómo se distribuye el 6% de cotización adicional, “yo creo que el nudo gordiano es, los beneficios. Lo que el proyecto trata de hacer es mejorar las pensiones, tiene un objetivo claro. Ahí se hicieron bastantes simulaciones, están en el informe, sobre dónde están los problemas de las tasas de reemplazo. No están en los niveles más bajos, donde la Pensión Garantizada Universal (PGU) lleva las tasas de reemplazo sobre el 100%, 80%, 90%; sino que más bien están en la clase media y la clase media acomodada, y es ahí donde pone el foco el informe. Mucho más en las mujeres que en los hombres, y por lo tanto ahí hay una decisión que tienen que tomar”, dijo Huneeus.

En ese sentido, agregó: “Estoy de acuerdo en que el financiamiento es importante, pero nosotros creemos que la discusión del financiamiento se va a resolver más fácilmente una vez que tengamos bien definidos a quién, cómo y en cuánto queremos mejorar los beneficios”.