Reforma previsional: gobierno afirma que a independientes que boletean y ganan más de $1,1 millones no les va convenir cotizar el 6%, pero sí conviene para menores salarios

Los incentivos a la cotización que contiene la reforma previsional fue uno de los temas que abordó este lunes el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, en un programa de conversación transmitido por Icare.

Sobre las bajas densidades de cotización que existen actualmente en el sistema de pensiones, el subsecretario comentó que “este es un tema bien complejo, y en la reforma proponemos algunos mecanismos (para abordarlo)”. Ahí mencionó que tienen contemplados tres mecanismos.

Primero, recordó que el fondo común que proponen crear con la cotización adicional de 6% de cargo del empleador considera un piso por años cotizados de 0,1 UF, lo cual “entrega a las personas una señal de que es importante cotizar a futuro, porque si cotizan van a tener un piso, entrega certezas que hoy no existen”.

Segundo, comentó que al aportar un 6%, existe un mecanismo redistributivo o compensatorio, ya que el 70% de los que aporta cada persona con su 6% se anota íntegro en la cuenta personal de cada uno. Pero con los fondos restantes, que representan el 30% del aporte, cada mes se sumará la totalidad de los recursos aportados por todos los cotizantes, y se dividirá por el número total de afiliados que cotizaron. Este es el mecanismo redistributivo que el gobierno tiene contemplado, ya que con esto se permite que aquellos que tienen un sueldo más bajo, consigan que se les anote un monto mayor en su cuenta nocional, versus quienes tienen un sueldo más alto.

Con esto último, el subsecretario mencionó que “hay un claro incentivo para alguien que gana $500 mil, que está boleteando, a mantenerse y seguir haciéndolo”.

Como tercer punto, Larraín explicó que se crea un mecanismo simplificado para los trabajadores informales, quienes no emiten boletas de honorarios, a través de un mecanismo por planilla, para poder aportar a la cotización.

Con todo, el subsecretario recordó que hay dos tipos de trabajadores independientes, los que boletean y los que no lo hacen. Al respecto, comentó que para alguien que emite boletas de honorarios la cotización en el 6% es voluntaria, pero mencionó que para obtener los beneficios del 6%, tanto del piso por año cotizado, como la redistribución intrageneracional, debe cotizar por la totalidad del salario imponible.

Ahí mencionó que “probablemente alguien que gana más de $1,1 millones no le va convenir estar en el 6%, porque la redistribución intra no le favorece, pero alguien que gana $400 mil o $500 mil, sí le va a convenir cotizar por la totalidad de su 6%”, para beneficiarse de la garantía y por el factor redistributivo intrageneracional, ya que esto último implica que se le va a registrar más del 6% que aportó. “Creo que eso pone los incentivos correctamente” para que las personas que están boleteando, coticen, mencionó.

“Refundacional” y APA

El conductor del programa de Icare, Jorge Quiroz, calificó la reforma como “refundacional”. Frente a ello, Larraín aclaró: “Acá no existe una realidad objetiva, todo depende del observador de esa realidad. El concepto ´refundacional´ yo no lo comparto, porque este es un cambio relevante, es una reforma estructural, pero aclarar que lo que estamos haciendo, en general, es acercarnos al 83% de los países de la Ocde, lo que pasa es que hoy día estamos probablemente en un extremo”. Y explicó que lo que están haciendo, es ir a un sistema mixto.

Sobre el ente público que propone crear el gobierno, el Administrador Previsional Autónomo (APA), que en realidad es el IPS reforzado, el cual va a centralizar las funciones de soporte que hoy tienen las AFP, Larraín mencionó que “efectivamente es muy importante garantizarles a las personas de que aquí la continuidad del servicio, la calidad del servicio, no se va a ver afectada. Y yo creo que el proyecto de reforma del gobierno lo aborda bien”.

Esto, porque dijo que “por una parte se repotencia al IPS, se transforma en el APA, con un gobierno corporativo autónomo, con un Consejo que es autónomo, que está encima del director del servicio. Y por otra parte, se establece una gradualidad que es bastante larga para que esta institución pueda recorrer una curva de aprendizaje”.

Ahí detalló que se establecen dos años para que el APA reemplace a las AFP en las actividades de soporte, y en ese periodo “esta nueva entidad pública está obligada a licitar, subcontratar con privados, toda la provisión de los servicios. Acá de lo que se está hablando es de un mecanismo de colaboración público privada, porque hay que reconocer que es complejo que de un día para otro el APA asuma las funciones de soporte que hoy hacen las AFP”.

Agregó que “por eso es que aquí se establecen dos años, a los dos años se tienen que subcontratar y licitar con privados todo”. Mencionó que “todo va a ser licitado, salvo que la Superintendencia de Pensiones lo autorice para hacer in house, es decir, internalizar alguna función” donde el APA pueda justificadamente decir que puede asumir alguna función específica en dos años.

Añadió que “esta licitación tiene que durar cinco años, por lo tanto, estamos hablando de siete años para que el APA pueda recorrer una curva de aprendizaje”. Y enfatizó que “esto se está haciendo con un enfoque muy pragmático de colaboración público privada”. Asimismo, explicó que también hay una justificación económica para centralizar el soporte.

IPPA

La reforma del gobierno propone crear los Inversores de Pensiones Privados (IPP), y el Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), quienes harán rentar los fondos de pensiones de los afiliados.

Quiroz dijo que las AGF que hoy gestionan APV, cobran más caro que las AFP, en parte porque no compiten por precio, sino por publicidad. Y mencionó que no necesariamente tienen mayor rentabilidad. En ese sentido, dijo que hoy existe poca movilidad incluso en el ahorro voluntario. A raíz de lo anterior, y considerando que el gobierno asegura que disminuirán las comisiones en su nuevo sistema, el conductor mencionó que no ve que se vaya a producir una baja en comisiones, y dijo que incluso podría ocurrir lo contrario.

El subsecretario respondió: “Lo primero, decir que es contradictorio afirmar, por una parte, que no va a haber competencia vía precio, con que van a terminar todos en el IPPA (...) Si asumes que las personas no se cambian por las comisiones, no entiendo por qué el hecho de que el IPPA cobre comisiones bajas, va a hacer que las personas terminen en el IPPA, porque a las personas no les interesa la comisión que le cobran los privados, por tanto, si los privados le cobran caro, no veo por qué se van a ir al IPPA”.

Asimismo, mencionó que “efectivamente con la reforma del DL 3.500 se supuso que iba a haber muchos agentes, muchas AFP, pero en la práctica no ocurrió”. En esa línea, dijo que uno de los temas que busca la reforma al separar las funciones de soporte de la gestión de la rentabilidad de los fondos, es que “claramente bajas esa barrera y permites que entren nuevos agentes, porque no tienes que entrar con toda esa infraestructura de soporte que hoy necesitas para hacerlo”. Detalló que actualmente el 30% del gasto de las AFP hoy es en actividades de venta “que agregan poco o nada de valor”.

Respecto de si van a bajar o no las comisiones en la parte de los privados (IPP), “bueno, no tengo una bola de cristal, pero por eso te puedo decir que es muy relevante la creación del IPPA, porque junto con la separación de las funciones de la industria (...) el IPPA lo que garantiza es que haya una alternativa de bajo costo para las personas, para aquellas personas”.

Añadió que lo que el gobierno está haciendo “es crear un benchmark”, un referente que los privados hoy no tienen, “para efectos de generar” una presión competitiva.