Regulador lanza comparador de costos de fondos mutuos: ¿cuáles son las administradoras más caras?

Diferencias de hasta siete veces en los costos de administración de los fondos mutuos (FFMM), son algunas de las conclusiones que pueden extraerse del Comparador de Costos de Fondos Mutuos, lanzado este miércoles por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Según la herramienta -disponible en la web de la CMF-, los costos promedio por administradora para las series destinadas a inversionistas retail, es decir con inversiones de hasta $50 millones, en la categoría de fondos mutuos accionarios internacional, son liderados por Zurich con un costo de 4,82% sobre el saldo, seguida por Bice (4,78%) y LarrainVial (4,75%). La gestora con el menor costo es Fintual, con 1,32%, es decir 3,6 veces menos que la más costosa.

Pero las diferencias se disparan para la categoría accionario nacional, donde Credicorp tiene un costo de 4,64%, seguida por BTG con 4,48% y LarrainVial con 4,43%. En este segmento, la diferencia entre el de mayor costo, respecto del menor (Itaú, con 0,61%), es de siete veces.

Para el segmento balanceado moderado, las administradoras con los mayores costos promedio son BCI con 3,45%, Zurich (3,31%) y LarrainVial (3,14%). Como contrapartida, Credicorp tiene un costo de 1,24%.

En tanto, para la categoría deuda mayor a 365 días, Banco Internacional es la gestora con el mayor costo, llegando a 2,43%, ubicándose en segundo y tercer lugar BTG (2,09%) y LarrainVial (1,97%), respectivamente. Aquí BancoEstado ofrece el menor costo, con 1,15%. Y en deuda menor a 365 días, Banco Internacional lidera con el mayor costo, de 1,91%, seguido por Toesca con 1,9% y Security con 1,79%. En esta categoría, BancoEstado vuelve a ser la más barata, con 0,91%, es decir dos veces menos costosa.

Herramienta para pequeños inversionistas

Daniel García, director general de Supervisión de Conducta de Mercado de la CMF, señaló durante la presentación que el foco del trabajo del comparado es “entregar herramientas para educación financiera para las personas, para que a partir de tener mayor información las personas puedan tomar decisiones más informadas, no necesariamente la decisión correcta, pero al menos tienen más herramientas para tomar decisiones informadas”.

En esa línea, explicó que una de las variables relevantes a la hora de tomar una decisión de inversión es el costo, aunque “hay otras que pueden ser mas relevantes, dependiendo del tipo de inversionista, perfil de riesgo, horizonte para invertir. Pero el costo es una información relevante que, en el diagnóstico previo, entendíamos que no era fácil acceder. Y eso es lo que se trata de resolver”.

No obstante, García apuntó que aún no tienen un análisis respecto de los costos de la industria, pero indicó que dado “el nivel de madurez del mercado en cuanto a esta oferta de productos, el número de partícipes que invierte en FFMM, hace necesario ir generando instancias y herramientas para poder facilitar el acceso a información, sobre todo enfocado en ese tipo de personas (que no son de alto patrimonio). Ese es el foco de atención que tenemos”.

Así, reiteró que la instancia se da para “el hecho de poder comparar las distintas alternativas, que sean comparables: Creo que es un avance significativo”.

“Entendemos que siempre más información incentiva la competencia entre los actores, y eso siempre es positivo. Respecto de si esto tendrá alguna consecuencia en la tarificación de la industria, no es el sentido de lo que estamos trabajando. El sentido es incrementar la competencia a partir de la información, dar herramientas a las personas, y que eso contribuya a tener un ecosistema donde se tomen decisiones más equilibradas”, dijo García.