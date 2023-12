Sólo para los inversionistas más arriesgados: cómo apostar por la Argentina de Milei

Sólo para personas con un perfil de riesgo agresivo. El triunfo del libertario Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina trajo optimismo entre los inversionistas, saltaron los ADR y el ETF MSCI del país se empinó 31% en los últimos 30 días y 49% en lo que va del año. Sin embargo, entre los inversionistas chilenos el interés parece nulo, y los expertos no recomiendan exponerse a ese país.

“Realmente es una inversión muy riesgosa”, señala el gerente de Estrategia de Nevasa, Jorge García. A su juicio, es necesario recordar que dicho país “es un mercado con el CDS (credit default swap) por lejos más alto de Latam, y la inversión además tiene el componente del tipo de cambio que es realmente incierto a juzgar por su alta volatilidad histórica”.

En esa línea, Santiago Arias, executive director de Renta Variable de Credicorp Capital Asset Management, dice que exponerse a Argentina “dependerá del nivel de riesgo que ese “alguien” este dispuesto a tomar”, pero en caso de querer hacerlo, el activo con el mayor retorno potencial serán “las empresas reguladas, como las utilities (CEPU, Pampa, etc), y los bancos (Galicia, Macro, Supervielle). Pero en ningún caso esa es mi recomendación. Soy más cauto y prefiero aprovechar empresas diversificadas donde la valoración implica una suma de partes en las que Argentina ya esta descontada. Ejemplos de eso pueden ser Mercado Libre, Globant, Dlocal, y Despegar, que son acciones listadas en Nasdaq con negocios muy rentables y presencia en Argentina descontada”.

“La otra opción es hacer lo mismo desde Chile, con empresas como Cencosud, CCU, o ENELAM. Y finalmente, esta el sector petrolero, donde YPF y Vista son buenas opciones que aun están descontadas y donde el gobierno probablemente necesite que ese sector sea un driver de crecimiento, así que asumir que ese sector se puede beneficiar es bastante lógico”, agrega Arias.

Con todo, el ejecutivo recalca que “todo sigue siendo muy riesgoso, pues el gobierno aun no ha anunciado como será el shock que va a implementar, hay ciertas ideas pero el plan concreto aun no esta anunciado”, por lo que no recomendaría “hacer inversiones locales, solo por medio de ADRs o empresas que tranzas fuera del mercado argentino”.

Por su parte, Ignacio Villarroel, socio de Abaqus, recuerda que “en el gobierno de Macri existieron varios fondos locales que entraron en el mercado local argentino a comprar LEBACs directamente. Todos dejaron de operar en el corto plazo por el desastroso desempeño”.

“Con Macri pasó que se generó una expectativa inmensa. Se crearon una serie de vehículos locales para invertir allá, todos terminaron liquidando y con pérdidas significativas”, sostiene García.

Varios actores consultados para esta nota señalan que, hasta la fecha, no se han acercado clientes a preguntar por posibilidades para invertir en el país trasandino, ni siquiera los institucionales que anteriormente con Macri pidieron la creación de fondos para llegar a Argentina, justamente ante el recuerdo de la mala experiencia anterior.

Así, si bien no hay alternativas directas desde Chile para invertir en Argentina tras el cierre de dichos fondos, Villarroel indica que, además de entrar mediante la compra de ADR en el mercado de EEUU, “otra alternativa, más fácil desde el punto de vista operativo y de diversificación, es comprar un ETF que agrupe inversiones en empresas argentinas. Por último, siempre se puede comprar deuda argentina directo en el mercado, pero típicamente eso está reservado para quienes tienen acceso a una mesa de renta fija internacional y con los montos mínimos que tienen para ese tipo de productos”.

Pero al igual que los otros expertos, el socio de Abaqus apunta a los riesgos: “no existe ninguna razón desde el punto de vista financiero para incluir inversiones en Argentina en un portafolio diversificado global. A grandes rasgos, la exposición a Argentina en un portafolio bien construido debería ser cero o muy cercano a cero. Los altos niveles de tasa son sólo reflejo de altos niveles de incertidumbre y riesgo”.