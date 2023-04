Tianqi presenta un plan de US$ 4 mil millones para productos de litio en Chile, pero depende “de factores exógenos a la compañía”

“Bajo estricta confidencialidad, venimos en hacer una breve reseña respecto del Plan de Inversión preliminar que Tianqi nos ha informado que proyecta desarrollar en Chile en el corto y mediano plazo”. Eso escribieron los abogados chilenos de Tianqi Lithium Corporation, Luis Alberto Aninat y Cristián Reyes, en una presentación ingresada a la Fiscalía Nacional Económica el 10 de enero de este año, la que formó parte de una solicitud de la empresa china para pedir el levantamiento de las restricciones a su participación en el gobierno corporativo de SQM, donde tiene el 23%, acordadas con la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en 2018. El 3 de marzo, la FNE rechazó la solicitud.

Para el órgano antimonopolios, Tianqi no ha acreditado que exista un cambio “significativo” de las circunstancias que fundaron el acuerdo. A su parecer los riesgos detectados hace cuatro años no han variado “sustancialmente” y es razonable prever que no lo harán mientras se mantenga la participación accionaria de Tianqi en SQM. Frente al revés, la asiática presentó un escrito de reposición ante la FNE, que debería ser resuelta en los próximos días. Y si bien lo más probable es que la FNE mantenga su posición, Tianqi evalúa por ello acudir directamente al Tribunal de Defensa de La Libre Competencia (TDLC) para levantar las restricciones, que le impiden, entre otras cosas, nominar a ejecutivos de Tianqi en el directorio de SQM.

Tianqi participa en la propiedad de SQM, el mayor productor local de carbonato de litio e hidróxido de litio, pero la quiere ampliar su presencia en Chile. El el texto de cinco páginas, a las que tuvo acceso Pulso, Tianqi sólo explicó que no solo busca ejercer con plenitud sus derechos en calidad de accionista de SQM, sino que también formalizar la intención de ingresar a otros mercados relevantes, diferentes al de la extracción de carbonato de hidróxido de litio en sus diferentes grados.

“Tianqi planea construir la infraestructura necesaria para generar en el país los suministros necesarios para la fabricación de batería de iones de litio verde y con ello, instalar en Chile todos los eslabones de la cadena de valor asociada a su producción, lo que incluye minería, plantas de conversión de litio y materiales de cátodo para la producción de celdas de batería”, dice la presentación.

De acuerdo a la presentación, el plan de inversiones de Tanqi contempla tres etapas con una inversión total de US$4.000. millones.

En una primera fase denominada “Up-stream”, la compañía busca producir químicos de litio (Li2CO3/LiOH/Li-metal). Requiere una inversión de US$1.000 millones y su éxito está supeditado al suministro de salmueras.

En esta misma cadena de valor, posteriormente, con una inversión de US$1.000 millones, pretende producir “material de cátodo”, por lo que considera una capacidad de 100.000 Tpa (Toneladas Métricas por Año).

Por último, en una tercera etapa, denominada “down-stream”, Tianqi estima que producirá “células de baterías” con una capacidad de 20 GWH y con una inversión de US$2.000 millones.

En su presentación, la china sacó a relucir su trayectoria “larga y probada” de operación eficiente en el mercado del litio, siendo líder y con una base de clientes estableces y confiables. Además, aseguró que es socio estratégico en la cadena de suministro de muchos OEMs (Original Equipment Manufacturers) claves para el desarrollo de baterías y vehículos eléctricos en todo el mundo. Asimismo, destacó que es una compañía socialmente responsable y totalmente comprometida con el desarrollo sostenible con altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza.

“Factores exógenos”

Tianqi detalló a la FNE los principales productos que proyecta elaborar en Chile como resultado del su plan de inversiones que pretende implementar, junto con algunos de los resultados esperados.

Para producir químicos de litio, sobre la base de un precio de US$78.000 la tonelada registrado en noviembre de 2022, con una capacidad de 40.000 tonelada, proyecta ingresos por US$3.200 millones y la creación de 500 puestos de trabajo. En el caso del material de cátodo, Tianqi espera ingresos por US$ 5 mil millones, con un precio de US$50.000 la tonelada y una capacidad de 100.000 tpa. En la producción de células de baterías, y un precio de US$130 por kilowatt/hora, calcula ingresos por US$2.600 millones y 1.500 puestos trabajos.

El gigante chino afirma que pretende implementar estos planes a la mayor brevedad posible, pero precisa que “ellos dependen de factores exógenos a la compañía, dado que un factor clave para la ejecución de cada plan será el suministro de materias primas de litio por parte de las autoridades chilenas pertinentes”.

En tal sentido, Tianqi agregó en su presentación a la FNE que presentó “este mismo Plan de Inversión a Corfo y solicitado su intervención e intermediación para coordinar y suministrar las materias primas que se requieran al efecto, en el marco de los contratos de suministro que mantiene con Albemarle y SQM y que contemplan condiciones específicas en cuanto al precio para productores especializados de productos de Valor Agregado en Chile, sin que hasta la fecha dicho servicio público haya comunicado alguna decisión a este respecto”.

“Como esto, la Fiscalía podrá apreciar, el potencial ingreso de Tianqi en el Mercado de Derivados del Litio y el plan de inversión asociado a ello, en modo alguno pretende hacer intervenir a nuestra representada en actividades empresariales que pudieren competir o rivalizar con SQM, cuyo foco se encuentra en la extracción y desarrollo de tecnologías vinculadas a dicho proceso”, concluyó la compañía.

Acuerdo con SQM

Tianqi tiene un suministro mínimo acordado con SQM. El 19 de noviembre de 2021, a través de un correo electrónico, el abogado Claudio Lizana, ex socio de Carey y entonces asesor de Tianqi, envió un correo electrónico a la FNE en el que detalló un acuerdo de producción entre SQM y la minera china.

La carta de intenciones celebrada por ambas compañías, y adjuntada al proceso iniciado en la FNE, explica que el acuerdo garantiza a Tianqi el suminismo de carbonato de litio de grado industrial por 20.000 toneladas métricas anuales (MT) desde 2023 hasta finales de 2030.

El convenio estableció que para 2022 consideraba solo 10.000 Toneladas métricas: 1,000 en el primer trimestre; 1,500 en el segundo trimestre; 2,500 en el tercer trimestre y 5,000 en el cuarto trimestre. Ambas partes acordaron establecer un precio y condiciones comerciales a precio de mercado.

El acuerdo también establece la formación de una empresa conjunta no plenamente funcional para el desarrollo de una planta de refinación de carbonato de litio en China. Su propósito es la refinación de 20.000 toneladas métricas anuales de carbonato de litio de grado de batería. Toda su producción será suministrada a sus empresas matrices o miembros de su grupo empresarial: es decir, no tendrá actividades de cara al mercado y su propiedad será compartida: Tianqi Lithium (50%) y SQM (50%).

El acuerdo de fines de 2021 fue firmado por Ricardo Ramos, gerente general de SQM, y Fran Ha, presidente y director ejecutivo de Tianqi. En 2022, SQM vendió en total 157 mil toneladas métricas de carbonato de litio.