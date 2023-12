Uno “En contra” y el otro “A favor”: Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Vergara explican sus votos frente al plebiscito constitucional

Quedan menos de dos semanas para que el país tenga que decidir si vota “A favor” o “En contra” de la propuesta de nueva Constitución. En un seminario constitucional realizado este martes en la Universidad de Chile, el exministro de Hacienda y Educación, Nicolás Eyzaguirre, y el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, expusieron sus posiciones al respecto y dieron las razones que justificarán sus votos.

En el caso de Eyzaguirre, que votará “En contra”, sostuvo que el texto a plebiscitar no resuelve los problemas del sistema político del país.

“¿Tenía Chile un problema insalvable producto de la Constitución actual? No, pero sí la Constitución actual era restrictiva respecto de poder implementar un conjunto de políticas públicas que pueden ser deseables para un sector, no para otro, y que en general se dejan al juego democrático en los países desarrollados. Me tocó como ministro llevar adelante una cantidad de políticas públicas que fueron rechazadas por el TC. Si gana el “En contra” vamos a tener un sistema político muy disfuncional, y una serie de cuestiones doctrinarias que limitan la diversidad de las políticas públicas. El problema es que el texto propuesto es mucho peor en ese sentido, porque limita aún más la diversidad de políticas públicas”, dijo el exministro de Hacienda.

Y agregó que “tenemos una discriminación en el campo educacional y en la salud, y en el acceso a los bienes que son necesarios para la vida. Esa es la esencia del problema de Chile. Estamos mejor que el resto de América Latina, sí. Necesitamos un Estado social de derecho. Soy partidario del capitalismo, pero no creo que la derecha esté en este país de acuerdo con una economía de mercado, pero con un Estado que regule las fallas de la competencia, y que iguale las oportunidades. ¿Solucionaba eso el problema de la Constitución? Parcialmente, porque la actual limita las políticas públicas. Esta Constitución es astuta, porque a nivel de promesas no le falla una. Como todos sabemos, hay que mirar si permite los instrumentos para lograr aquello”.

También tuvo reparos respecto a la propuesta en temas de salud, y señaló que votará “En contra”, porque es un “texto hiperideológico”.

“Esta Constitución prohíbe que los impuestos de seguridad social sean solidarios, y dice que tienen que ser enteramente patrimonio de quien los hace. En el caso de la previsión, si dice que es del trabajador, solidarizar va a ser inconstitucional. Un plan universal no dice por ingresos. Vamos a tener un plan universal discriminado y segregado. Es tan extremo que en la propia propuesta de la Comisión del Senado para solucionar el problema de las isapres hay solidarización, la mutualización. La probabilidad que un tribunal rechace la solidaridad es alta. Todo lo que hace (en el sistema político) es que pone el umbral de 5%, pero permite que hayan pactos y hasta 2030 permite que se fusionen para reducir la cantidad de parlamentarios. Vamos a continuar con el mismo multipartidismo que tenemos hasta ahora. Este texto no avanza con el tema de gobernabilidad. Creo que tenemos que votar en contra de este texto que es hiperideológico”, manifestó.

Por último indicó que “el sistema político actual es un desastre, el nuevo texto avanza un poco, casi nada. Que los incumbentes lo modifiquen si gana el “En contra” es difícil de lograr. Por comprar una pequeña mejoría al sistema político, tener que comprarme lo demás, no. El problema no es solo que haya muchos partidos. Tiene que haber menos partidos, y que los partidos tengan disciplina”.

La visión de Vergara

En el otro lado, el extimonel del instituto emisor, Rodrigo Vergara, explicó su decisión de ir por el “A favor” el 17 de diciembre, y dijo que el nuevo texto es mejor que el actual en varios aspectos.

“Por qué voy a votar a favor. Voy a separar mi argumentación en dos. El primer punto y fundamental por el cual creo que es una mejor propuesta que la actual es básicamente el sistema político. El sistema binominal era infinitamente mejor que lo que tenemos hoy. Hoy tenemos un tema de fragmentación que hace muy difícil ponerse de acuerdo. Ninguna posibilidad que el actual sistema político se arregle a sí mismo. Esta Constitución tiene tres puntos fundamentales que mejoran el sistema político. Se reduce el número de escaños por distritos, y eso es importante. Me habría gustado reducirlo más todavía. Se genera el incentivo a partidos mayoritarios. El que renuncie al partido perderá su escaño, puede seguir siendo díscolo, pero el incentivo se reduce. La actual propuesta es una mejora respecto de lo que tenemos hoy día, y del principal problema que tenemos en Chile. Para resolver los problemas necesitamos un sistema político que funcione. Pensar que el sistema se va a autorregular creo que es ilusorio, Es una gran oportunidad”, enfatizó Vergara.

Rodrigo Vergara votará A Favor de la nueva propuesta de Constitución.

Asimismo, sostuvo que “lo que está en términos de participación ciudadana, que son instancias consultivas, me parece un avance importante. El Banco Central mantiene la independencia. Mucha gente plantea por qué tiene más artículos, porque la mayoría están en la ley orgánica constitucional. Si no vamos a tener una ley orgánica, tiene que estar dentro de la Constitución. Es sólido respecto a la iniciativa exclusiva. Hay una serie de avances significativos que tienen un impacto en el desarrollo del país”.