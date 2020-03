Boeing pide US$ 60 mil millones en ayuda para la industria aeroespacial de EEUU

Boeing Co. dijo que estaba buscando al menos US$ 60 mil millones para ayudar a la industria aeroespacial de EE. UU. a medida que el fabricante de aviones, sus proveedores y clientes de aerolíneas enfrentan las consecuencias de la creciente crisis de coronavirus.

El gigante con sede en Chicago dijo el martes por la noche que estaba pidiendo apoyo de fuentes públicas y privadas para ayudarlo y al sector manufacturero aeroespacial en general. Boeing dijo que la liquidez incluiría garantías de préstamos.

"Los fondos apoyarían la salud de la industria de la aviación en general, porque gran parte de cualquier apoyo de liquidez a Boeing se utilizará para pagos a proveedores para mantener la salud de la cadena de suministro", dijo la compañía.

Boeing ha estado en contacto con la administración Trump y los funcionarios del Congreso sobre asistencia financiera, informó anteriormente The Wall Street Journal. Las aerolíneas estadounidenses están buscando por separado alrededor de US$ 50 mil millones en ayuda del gobierno a medida que los viajes aéreos caen en picada y los transportistas recortan los horarios.

El presidente Donald Trump respaldó el martes el apoyo a Boeing y dijo en una conferencia de prensa: "Tenemos que proteger a Boeing".

El sector aeroespacial es el último sector en busca de apoyo del gobierno, y las aerolíneas de todo el mundo, así como los operadores de líneas de cruceros y otras partes de la industria de viaje y turismo, solicitan ayuda.

El impulso de Boeing por el apoyo de la industria aeroespacial supera los US$ 36 mil millones en respaldo gubernamental garantizado a fabricantes y proveedores de automóviles durante la crisis financiera de 2008 y 2009.

El Congreso adjuntó estrictos requisitos de reestructuración para los fabricantes de automóviles, y Boeing y las aerolíneas, que buscan por separado subvenciones y garantías del gobierno, tendrán que convencer a los legisladores, algunos de los cuales ya han expresado escepticismo sobre cualquier ayuda financiera directa.

Boeing ha gastado más de US$ 40 mil millones en los últimos siete años en recompras de acciones, lo que ayudó a impulsar su valor de mercado a US$ 250 mil millones antes de la puesta a tierra del 737 MAX el año pasado y la crisis del coronavirus en evolución provocó el colapso de las acciones. Ahora vale US$ 73 mil millones.

Aún así, los analistas dijeron que Boeing no enfrenta una crisis de liquidez inmediata y que ha continuado la producción de aviones y productos de defensa, aunque su línea 737 MAX permanece inactiva.

"Boeing sigue siendo una compañía fuerte", dijo el analista de S&P Global Ratings Chris DeNicolo en una llamada a un cliente el martes.

Esta semana, S&P Global rebajó la calificación crediticia de Boeing a dos niveles por encima del grado de inversión, citando la restricción de efectivo si las aerolíneas cancelan pedidos de MAX u otros aviones, o buscan diferir las entregas, debido al colapso del tráfico inducido por el coronavirus.

La semana pasada, Boeing retiró el resto de un préstamo de US$ 13.8 mil millones y todavía tiene casi US$ 10 mil millones más en instalaciones no retiradas, así como la opción de suspender su dividendo.

Los proveedores de la compañía, que ya están bajo presión debido a la puesta a tierra del MAX, han visto cómo sus precios de las acciones se han reducido drásticamente. La gran caída en el vuelo global significa que las aerolíneas han retrasado los pedidos de nuevos aviones, mantenimiento diferido o han dejado de comprar repuestos para aviones más antiguos que ahora están en tierra.

La oferta de Boeing para ayudarse a sí mismo y a sus proveedores será complicada, y podría retrasarse, por varios otros segmentos de la industria que buscan aprovechar sus esfuerzos. Horas antes de la declaración de Boeing, dos grupos comerciales de la industria solicitaron decenas de miles de millones de dólares adicionales en ayuda.

Una coalición que representa a aviones comerciales, propietarios de aviones privados, operadores de helicópteros comerciales y empresas chárter y de aviones fraccionados solicitó un proyecto de ley de ayuda bipartidista para sus miembros.

Y la Asociación de Estaciones de Reparación Aeronáutica, que representa a las compañías de mantenimiento y revisión en todo el país, solicitó un crédito fiscal del 50 por ciento para el trabajo de contrato de la aerolínea realizado en los EE. UU. desde el 1 de abril hasta finales de diciembre.

Dicha ayuda, según una carta enviada a los legisladores, "alentaría a las aerolíneas a seguir contratando el mantenimiento durante la recesión prevista". La carta también solicitó unos US$ 11 mil millones en una combinación de subvenciones y garantías de préstamos.

Estas solicitudes sustanciales, presentadas sin ser parte formal de los paquetes de ayuda presentados por Boeing o las principales aerolíneas estadounidenses, podrían retrasar la consideración del Congreso de cualquier ayuda financiera en toda la industria, según funcionarios de la industria.