El índice de acciones de construcción de viviendas alcanza el primer récord en 15 años

Las acciones de los constructores de viviendas se han disparado desde que el mercado de valores tocó fondo a fines de marzo, impulsadas por una recuperación en el mercado de la vivienda a medida que las tasas hipotecarias récord atraen a los compradores.

El índice de la subindustria de construcción de viviendas del S&P 500, actualmente compuesto por Lennar Corp., D.R. Horton Inc., PulteGroup Inc. y NVR Inc. - subió un 23% este año y cerró el lunes en su primer récord en 15 años. El S&P 500, en comparación, ha subido un 4% y está a 1% de su máximo de febrero.

El mercado de la vivienda se ha recuperado después de que los temores económicos y de salud relacionados con la pandemia del coronavirus hicieran caer las ventas a principios de este año. Las ventas de nuevas viviendas unifamiliares aumentaron considerablemente en junio respecto al mes anterior, según el Departamento de Comercio, superando las expectativas de los economistas.

Un factor importante que respalda la demanda: las tasas hipotecarias se han desplomado. En julio, la tasa promedio de una hipoteca fija a 30 años cayó al 2,98%, según Freddie Mac, su nivel más bajo en casi 50 años de mantenimiento de registros.

Carl Reichardt, analista de construcción de viviendas de BTIG, dijo que los factores que contribuyen al repunte de los constructores de viviendas incluyen tasas de interés bajas y un inventario limitado de viviendas, así como la "idea de una casa como una fortaleza, una red de seguridad de Covid, así como un lugar de trabajo para algunas personas ".

Un aumento en la construcción también ayudó a impulsar los futuros de madera a un récord la semana pasada.

En una llamada de resultados el mes pasado, el presidente ejecutivo de PulteGroup, Ryan Marshall, afirmó que la recuperación de la demanda de viviendas nuevas durante el segundo trimestre “fue nada menos que excepcional”. Los pedidos interanuales aumentaron un 50% durante el mes de junio, precisó.

El índice de construcción de viviendas cerró por última vez en un récord en julio de 2005, según Dow Jones Market Data. Este se ha más que duplicado desde su mínimo de 2020 a fines de marzo. Las acciones de D.R. Horton y Lennar han aumentado más del 30% este año, mientras que PulteGroup ha aumentado un 16% y NVR ha aumentado un 2,7%.

Las acciones de los constructores podrían seguir registrando ganancias, dicen los analistas, si las tasas de interés se mantienen bajas y los consumidores continúan dando prioridad a sus hogares, particularmente en un mercado laboral en recuperación.

“Creo que el impulso detrás de ellos es bastante fuerte”, señaló Reichardt. “Espero que sigan teniendo un buen desempeño en términos relativos”.