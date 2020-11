LarrainVial tras cierre del libro para el DIP de Latam: Próxima petición de recursos sería a principios del próximo año

“Cuando estábamos en proceso de levantar los recursos salieron las noticias de la segunda ola en Europa, pero los inversionistas le creen a la compañía”. Con esas palabras define Felipe Porzio, director de finanzas corporativas de LarrainVial, la exitosa estructuración del fondo que aportará recursos por US$150 millones a Latam Airlines, esto a través de lo que se definió en el marco del capítulo 11 de la ley de quiebras de EEUU.

La aerolínea logró en total recursos por US$2.300 millones mediante un Tramo A del DIP por US$1.100 millones, y el C por hasta US$1.150 millones, dividido en US$750 millones comprometidos por Qatar Airways y los grupos Cueto y Eblen, y US$250 millones de Knighthead Capital, además de los US$150 millones que levantó LarrainVial entre accionistas de la empresa, y que serán administrados mediante un fondo de Toesca.

Según Porzio, la demanda fue de unos US$310 millones, poco más de dos veces la oferta. El libro de órdenes se cerró el viernes pasado y levantaron en total US$150 millones.

El libro A, que abarca a los accionistas de la aerolínea hasta el momento en que se presentó la petición en la corte de EEUU, tuvo una prorrata del 100%, mientras que el libro B, donde estaba el exceso de demanda del libro A, más quienes no eran accionistas antes de la presentación del capítulo 11, y los tenedores de bonos locales, obtuvieron una prorrata de 35%.

Porzio comenta que el feeder, o fondo alimentador, administrado por Toesca, recibirá US$76 millones el jueves, y los otros US$76 millones, que fueron comprometidos mediante promesas, se ingresarán cuando Latam Airlines haga el llamado.

“El 8 de octubre Latam giró el 50% del DIP (US$1.150 millones), en el fondo en el que estaba Oaktree y Knighthead Capital, más los Cueto, Qatar y Eblen, entre otros, y nosotros estamos esperando la siguiente petición de recursos, que se calcula podría ser a principios del próximo año”, apunta Porzio.

“Cumplimos con lo que nos pedía Latam, en particular el tema de transparencia, que los minoritarios no se sintieran discriminados. Latam siempre estuvo muy preocupado de todos los accionistas”, señala el ejecutivo de LarrainVial.

Además, los recursos ingresaron mediante el mecanismo de libro de órdenes, algo que según Porzio facilitaba participar a todos los accionistas de la empresa.

A su juicio, lo más complejo del proceso fue combinar la ley americana con la chilena, ya que el juez no aceptó la oferta del Tramo C porque no podía preveer el comportamiento a futuro de un eventual aumento de capital, en tanto que LarrainVial, en su calidad de asesor de la compañía, debió entregar la administración de los recursos levantados a un feeder, en este caso Toesca.

“La compañía es una avión, mejor dicho es imposible. Los ejecutivos han hecho la pega. En contraposición con Avianca, que no logró conseguir todos los recursos, Latam los levantó y los ejecutivos están haciendo el trabajo de reducir la operación. Va a terminar en una posición competitiva extraordinaria”, apunta Porzio.