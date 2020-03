Los pagos digitales se disparan en medio de restricciones de coronavirus

Los servicios de pago digital se enfrentan a un aumento de la demanda a medida que los esfuerzos para detener la nueva pandemia de coronavirus provocan que los compradores confinados en el hogar se abastezcan de comestibles, medicamentos recetados, audiolibros y películas en línea.

Muchos proveedores de pagos electrónicos (e-payment) están recurriendo a los planes de contingencia establecidos para manejar las explosiones estacionales en las compras en línea, como el Black Friday, en parte al aprovechar la capacidad adicional a pedido en la nube, dijeron analistas de la industria.

En Italia, uno de los primeros países en ordenar a los residentes que se queden en casa en un intento por evitar la propagación del virus, las transacciones de comercio electrónico se han disparado un 81% desde finales de febrero, según estimaciones de McKinsey & Co.

A medida que la pandemia se acelera, más regiones están implementando restricciones similares, incluidas Francia, el Reino Unido, Nueva York y California.

"El aumento ya está ocurriendo", dijo Aaron Press, director de investigación de estrategias de pago mundiales de International Data Corp., sobre el fuerte aumento en los pagos electrónicos. Señaló que los comerciantes están lidiando con desafíos en el manejo del gran volumen de necesidades de procesamiento de pagos, ya sea que sus servicios de pago sean internos o de terceros.

“Nuestra misión nunca ha sido tan crítica”, dijo Sri Shivananda, director de tecnología de PayPal Holdings Inc., uno de los principales actores en el mercado de procesamiento de pagos en línea. Otros son Visa Inc., Mastercard Inc., Amazon.com Inc., Alphabet Inc. y Apple Inc.

Shivananda dijo que la plataforma de la compañía fue diseñada para manejar aumentos repentinos en la demanda global. PayPal se negó a comentar sobre el impacto del coronavirus en el volumen de procesamiento de pagos.

Cada vez que un cliente utiliza una tarjeta de débito o crédito para comprar un artículo de un vendedor en línea, los datos de la transacción se cifran y se envían a un procesador de pagos, que transmite la información al banco emisor del comprador para verificar si hay fondos suficientes.

Si el banco aprueba la transacción, el procesador de pagos se pone en contacto con el banco del vendedor para acreditar su cuenta. Todo el proceso ocurre en dos segundos.

Pero los picos inesperados en las transacciones pueden abrumar la capacidad del sistema.

En una señal de que Internet está llegando a un punto de ruptura, Netflix Inc., y los que son de Alphabet, YouTube y Facebook Inc. han acordado reducir la calidad de transmisión de video en Europa para evitar la congestión de banda ancha.

Dayna Ford, directora senior de investigación de la firma de investigación Gartner Inc., dijo que a pesar del aumento del tráfico minorista, es probable que los ingresos generales en el mercado de pagos electrónicos disminuyan este año, ya que las ganancias minoristas en línea se compensan con pérdidas para las empresas de pagos electrónicos que prestan servicios a aerolíneas o hoteles.

Ella dijo que la crisis podría acelerar el cambio a los pagos en línea a medida que más servicios reevalúen su dependencia de las transacciones cara a cara.