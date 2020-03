Schroders prevé bajo abastecimiento de petróleo para el período 2021-2025

Tras el desplome de ayer, los mercados parecen recuperarse, y el petróleo se acoplaba a la tendencia, con el WTI trepando 10,4%. Sin embargo, la guerra de precios entre la OPEP y Rusia mantiene al mundo en alerta.

En este escenario, Mark Lacey, Head of Commodities de Schroders, señaló en un reciente informe que la rebaja en los precios, de entre US$7-US$8 por barril en Europa y EEUU, y entre US$4-US$6 en Asia, representa la mayor rebaja en precios desde por lo menos el año 2004.

Pero, además, el incremento en hasta 800.000 barriles por día por parte de Arabia Saudita podría inundar el mercado, lo que “podría costarle al país un estimado de US$120 billones, debido a que el precio actual no es rentable”.

En esa línea, el analista sostiene que “los valores actuales de petróleo se ubican significativamente por abajo de los break-evens para todos los productores de la OPEP”.

“Si es que los valores del petróleo promediaran US$35 por barril por el resto del 2020, el flujo de caja de todo el año para las empresas de petróleo integradas se vería reducido entre un 50 y un 60%. Los dividendos para estas empresas integradas no se alcanzan a cubrir si es que el barril está a un valor de US$35. A pesar que no se presagia que los dividendos serán recortados en el corto plazo, sí hay certeza que estos recortes acontecerán si es que el precio del crudo no se recupera. Ninguna parte de la industria del petróleo funciona con un valor de US$30 el barril”, apunta Lacey.

Sin embargo, el experto de Schroders apunta que para los próximos años, se podría estar generando un nuevo escenario con menor capacidad de producción de parte de otros competidores.

A su juicio, las compañías de petróleo que cotizan en bolsa y que operan en este ambiente se encuentran ante la mayor fragilidad de los últimos 20 años. “Si miramos el período 2021-2025 podremos decir que el mercado del petróleo se encontrará con un bajo abastecimiento y necesitamos que la OPEC incremente la producción más allá de su capacidad actual disponible”, sostiene.

Esto, porque “mientras mayor es el tiempo en que los precios actuales del petróleo se mantengan, un mayor suministro será removido de la industria. Lo anterior prepara al mercado para un período de contracción significante y de un aumento en los precios, cuando finalmente se entre en un período de demanda estable y de reabastecimiento. Para esta estabilidad, requerimos que el Coronavirus (COVID-19) se disipe, se retome la actividad industrial y que las industrias se desabastezcan. En el muy corto plazo es muy complejo percibir que esto ocurra, pero si vamos más allá, el riesgo en el alza de los precios del petróleo es muy significativo”.