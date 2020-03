Silicon Valley aumenta sus esfuerzos para combatir el virus

Los gigantes tecnológicos del país se han unido a la Casa Blanca en un grupo de trabajo para combatir el nuevo coronavirus, a medida que Silicon Valley intensifica sus esfuerzos para enfrentar la rápida pandemia, según personas familiarizadas con el grupo.

Las compañías, incluidas Facebook Inc., la unidad de Google de Alphabet Inc., Microsoft Corp. y Amazon.com Inc., el domingo a cargo de una reunión de casi una hora con funcionarios de la Casa Blanca, incluido Michael Kratsios, director de tecnología de Estados Unidos, dijo una de estas personas. Cuarenta y cinco personas se unieron.

Entre los temas: cómo podría diagnosticar a los ciudadanos sin visitar a un médico, y cómo las empresas podrían trabajar con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en sus principales prioridades, de acuerdo con una agenda.

El Grupo de Trabajo de Tecnología e Investigación es parte de un amplio impulso por parte de compañías tecnológicas grandes y pequeñas en todo Silicon Valley para encontrar formas de resolver la miríada de problemas relacionados con la rápida propagación del virus. Las compañías tecnológicas están compitiendo para descubrir todo, desde qué tan rápido se está propagando el virus hasta predecir cuantas camas de hospital disponibles hay en un momento dado.

El grupo de trabajo comenzó hace aproximadamente dos semanas, pero sus esfuerzos han adquirido mayor urgencia en los últimos días, incluso después de una reunión que algunos ejecutivos de tecnología tuvieron con funcionarios de la Casa Blanca el miércoles, dicen esta gente. "Ya ha empeorado", dijo una de las personas involucradas en el esfuerzo. El grupo de trabajo está separado del grupo de ejecutivos que tenían la semana pasada con los funcionarios de la Casa Blanca.

El presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, quien en el pasado tuvo una relación contenciosa con el presidente Trump, es uno de los principales ejecutivos de tecnología que está en contacto con la Casa Blanca, según una persona familiarizada con el asunto.

Numerosos otros esfuerzos están en marcha a través de Silicon Valley.

Fuera de los esfuerzos del grupo de trabajo, Ron Conway, uno de los inversionistas ángeles más conocidos en Silicon Valley, ha estado pidiendo a ejecutivos de tecnología, otros inversionistas y legisladores que recauden dinero para la investigación y los esfuerzos de la comunidad, particularmente los de la Universidad de California, San Francisco. UCSF está ejecutando un Fondo de Respuesta Covid-19, recaudando dinero para ampliar la capacidad de diagnóstico y pruebas, así como asegurando la vivienda necesaria para los pacientes.

“Estoy orgulloso de contribuir a este esfuerzo crítico junto con otros líderes tecnológicos que algún día salvarán millones de vidas aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo”, escribió Conway en un discurso por correo electrónico. Dijo que hasta ahora ha recaudado alrededor de US$ 5 millones “en todos los esfuerzos” después de comenzar hace aproximadamente dos semanas.

Sam Altman, quien dirigió el famoso acelerador de startups Y-Combinator de Silicon Valley, publicó en Twitter y su blog el domingo diciendo que quiere financiar más nuevas empresas que ayuden a combatir el virus porque "es básicamente lo único que sé cómo hacer que puede ayudar”.

Altman publicó una hoja de cálculo donde otros podrían escribir sus ideas de nuevas empresas para financiar y rápidamente tuvieron más de tres docenas de compañías listadas.

"Silicon Valley ha querido que el gobierno tome esto en serio por un tiempo", dice Altman. “Todavía pienso que una estrategia agresiva de contención sería genial. Pero dado que eso no sucedió lo suficientemente rápido, debemos pensar en el Plan B”.

Una de las compañías en las que invirtió Altman esta semana es Helix Nanotechnologies Inc., con sede en Cambridge, Massachusetts. Durante los últimos dos años ha estado trabajando en una nueva vacuna contra el cáncer, pero el martes el equipo se reunió por videoconferencia y decidió usar la tecnología que están desarrollando para combatir el coronavirus.

Las vacunas tardan un tiempo en desarrollarse y esperan poder crear una que combata las diferentes mutaciones del coronavirus que podrían surgir el próximo año. Para ayudar a acelerar el nuevo esfuerzo, Altman y otros patrocinadores anteriores de la compañía están invirtiendo más dinero, dijo Hannu Rajaniemi, cofundador y CEO de Helix.

“Estamos pensando en la imagen más grande aquí”, dice Rajaniemi. “¿Qué pasa con el Covid-19 estacional que vuelve cada año y que puede ser mucho más letal? Necesitamos protección a largo plazo del virus”.

Parte de los esfuerzos de la industria de la tecnología provienen de la frustración de algunos ejecutivos sobre la lentitud del gobierno de los Estados Unidos para reaccionar, o la irritación por lo aparentemente al azar que han tenido lugar algunas acciones para combatir el virus en todo el país, dijeron algunas de estas personas.

Navegar por las complejidades de las grandes empresas tecnológicas también puede ser un desafío. El esfuerzo del grupo de trabajo fue provocado en parte por Josh Mendelsohn, socio gerente de Hangar Ventures, una firma de capital de riesgo con sede en Nueva York. Mendelsohn había trabajado anteriormente en Google, gestionando su equipo de respuesta a desastres.

La respuesta de la industria también sigue a una conferencia de prensa el viernes, en la cual Trump pareció exagerar una iniciativa de Google para construir un sitio web que expandiría las pruebas para detectar el virus. Dijo que el gigante de la búsqueda tenía 1.700 ingenieros trabajando en el proyecto y que habían hecho “un progreso tremendo”.

Los comentarios del presidente llevaron a una confusión generalizada dentro de Google, dijeron los empleados, donde los ingenieros hicieron publicaciones burlonas en los tableros de mensajes internos sobre el proyecto y las promesas de Trump por él.

En realidad, la unidad Alphabet Verily se encuentra en las primeras etapas de un proyecto piloto en conjunto con las autoridades de California para ayudar a establecer sitios de prueba en el Área de la Bahía de San Francisco y construir una herramienta en línea para aumentar la detección de riesgos y las pruebas para personas con alto riesgo , de acuerdo con a una publicación de blog el domingo del CEO de Alphabet, Sundar Pichai.

La compañía no respondió a una solicitud de comentarios sobre la reacción interna al anuncio de Trump.