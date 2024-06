La tasa de interés en mínimos en más de dos años y la semana clave para el litio

Esta fue una semana clave para los inversionistas locales y Money Talks la observó con especial atención ¿Qué sucedió? Que el Banco Central se pronunció sobre la tasa de interés y, además, reveló el Informe de Política Monetaria correspondiente al primer trimestre.

La entidad dirigida por Rosanna Costa recortó la tasa rectora en 25 puntos base, una disminución de la velocidad del ajuste monetario, pero que igual la sitúa en su nivel más bajo desde febrero de 2022.

Hasta ahí, no hubo demasiada sorpresa. Lo que sí llamó la atención fue que la decisión no tuvo unanimidad: el voto disidente fue de Stephany Griffith-Jones.

19 Abril 2023 Entrevista a Stephany Griffith-Jones, consejera del Banco Central. Foto: Andres Perez

Y ya no es la primera vez. La consejera se integró a la mesa del Banco Central en mayo de 2022 y desde ese entonces ha participado en 17 reuniones de política monetaria: 5 en 2022; 8 en 2023 y 4 en lo que va de 2024. De todas ellas, en tres ha tenido un voto disidente.

Las noticias del litio

Otro asunto de gran importancia para Chile sucedió esta semana y tiene que ver con el litio. Resulta que 54 empresas de 10 países distintos mandaron 80 propuestas de interés para la explotación de 26 salares que fueron considerados en la política nacional del litio. Los resultados se darán a conocer el próximo 9 de julio.

En ese contexto, el ministro Mario Marcel estimó que el proceso de licitación para la explotación será competitivo. “Para los que pensaban que estábamos atrasados, nos estamos poniendo rápidamente al día”, agregó.

Pero las noticias sobre el denominado oro blanco no quedaron ahí. Resulta que la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) ratificó que el acuerdo suscrito entre Codelco y SQM para la explotación conjunta de litio no requiere de aprobación por parte de la junta de accionistas de la minera no metálica y sepultó por segunda vez las pretensiones de Tianqi, dueño del 22% de SQM que pide que la alianza sea votada por sus socios.

En respuesta a una presentación realizada el 22 de mayo por TLC SpA, la sociedad mediante la cual la china Tianqi administra su inversión en SQM, el regulador señaló mediante un oficio que “esta Comisión estima que no corresponde que una Junta Extraordinaria de Accionistas de SQM se pronuncie sobre el denominado acuerdo de asociación, de modo que dicha operación debe ser analizada y resuelta por el directorio de SQM”.

En esa línea, el ministro Marcel destacó el aporte que generará para la producción de litio en Chile el reciente acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación de litio en el Salar de Atacama en el largo plazo: “No vamos a incrementar nuestra producción en 10 o 15 años más, la vamos a incrementar el próximo año como producto del acuerdo entre SQM y Codelco”.