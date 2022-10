Ahumada desdramatiza la espera para la promulgación del TPP11: “Las ganancias son bastante marginales en términos estrictamente comerciales”

El Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, estimó que Chile puede esperar la respuesta de los side letters para la promulgación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), ya que la situación comercial del país no cambiaría significativamente tras realizar el último paso legislativo del tratado.

“Las ganancias son bastante marginales en términos estrictamente comerciales, Chile no va estar perdiendo espacios de competitividad con nuestras contraparte del acuerdo”, dijo Ahumada en entrevista con Radio Futuro.

Ante esto, el subsecretario defendió su punto argumentando que “siempre se ha planteado que son alrededor de 3.000 productos (que son favorecidos por el TPP11) (...) pero uno se da cuenta que no son 3.000 productos, sino que líneas arancelarias, que es diferente y eso se condensa en 1.228 productos, dentro de los cuales, 444 son productos en que nosotros somos competitivos”.

Además, Ahumada respaldó su visión citando estudios que mostrarían que el TPP11 no le ha significado un gran aporte a países que ya son parte del acuerdo. “(El comercio) no ha variado de forma sustantiva dentro de Nueva Zelanda, las pymes tampoco se han incluido de forma sostenible y otra conclusión que sacó Singapur es que las ganancias comerciales no han sido tan importante como se esperaban”, agregó.

En esa línea, la autoridad reiteró que “las exportaciones no van a cambiar si esperamos un tiempo más”, pero si destacó que el TPP favorece principalmente la relación comercial entre Japón y Chile.

Sobre las estimaciones en el tiempo en que Chile pueda tener una respuesta a los side letters, el subsecretario estimó que de aquí al próximo año el panorama debiera estar claro en relación a los acuerdos bilaterales que busca el Ejecutivo.

Por otro lado, Ahumada apuntó que el trabajo de Chile para que se excluya al país de este capítulo de resolución de controversia es para ser parte de problematizar el como se resuelven las desencuentros comerciales entre el Estado y las empresas extranjeras.

“Un acuerdo que por un lado proteja la autonomía de la estrategia del Estado para hacer políticas productivas, ambientales y sociales, vía este tipo de mecanismo, e instalar este tema que no solamente está propuesto por nuestro Gobierno, sino por el debate internacional”, señaló la autoridad, quien ocupó de ejemplo a Nueva Zelanda, Australia y la Unión Europea como actores que son parte de esta discusión.

En tanto, Ahumada descartó que él sea una persona que no promueva los tratados de libre comercio y resaltó el trabajo que está llevando para llegar a un acuerdo comercial con la India y Emiratos Árabes.

“Estamos hablando de la forma más estratégica de insertarnos en el libre comercio, si es la forma en como se ha tomado hasta ahora en América latina, que no ha generado los frutos que hubiéramos esperados o tratemos de aprender de los casos más exitosos, de estos de los países que se abrieron al comercio y por otro lado resguardaron el espacio para que el Estado pudiera hacer políticas productivas y así escalar en la cadena de valor en las exportaciones”, concluyó el subsecretario.

Otro de los puntos que abordó Ahumada fue que con estos acuerdo bilaterales o no, el Estado podría impulsar una industria del litio. Esto, en respuesta las críticas del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, tras la aprobación del TPP11 en el Senado.