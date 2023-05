Alejandro Ferreiro apunta a cumplimiento de fallo de isapres “sin dinamitar la existencia del sistema”

El fallo de las isapres sigue estando entre los temas centrales del debate. El gobierno presentó una ley corta, y ya hay otras iniciativas sobre la mesa. El exsuperintendente de Isapres. Alejandro Ferreiro, si bien dijo ser crítico del fallo de la Corte Suprema, indicó que debe cumplirse, pero sin dinamitar el sistema.

“Soy crítico sustantivamente del fallo. Creo que el fallo incursiona indebidamente en asuntos propios de la ley, pero también entiendo que en un Estado de derecho los fallos nos gusten o no hay que cumplirlos. Este fallo hay que cumplirlo. Lo que hay que ver de qué manera se cumple sin dinamitar la existencia del sistema, y eso requiere generar recursos adicionales, y otorgar los plazos suficientes, para que se pueda cumplir. No podemos exigir el cumplimiento de una obligación de US$1.400 millones sin señalizar con suficiente claridad y honestidad intelectual de las fuentes de recursos, para que esa deuda se pueda pagar”, dijo en Radio Infinita.

Dijo, además que las aseguradoras no disponen hoy en día de los US$1.400 millones que deberían restituir por cobros en exceso.

“Ese billón no existe. En los últimos dos años las isapres han estado experimentando déficit operacionales, es decir, han tenido ingresos por debajo de los gastos. Esta brecha se ha ido financiando en parte con cargo a proveedores, y acumulando una deuda importante con el mundo de las clínicas, laboratorios, etcétera. En otra perspectiva se han ido financiando con aumentos de capital de los accionistas, pero eso tiene límite. Claramente es impensable que los accionistas se vayan a meter la mano en el bolsillo para financiar este monto que es altísimo, y que probablemente no van a recuperar en el futuro. Los dineros no están y la única manera que estén es que se genere una contención de costos en el sistema o se recalcule el monto a pagar por concepto de tabla de factores”, señaló.

Por otro lado, sostuvo que “la propia Corte Suprema hasta el año 2021 decía que la tabla de factores debía resolverse por ley, y luego la Corte Suprema estableció que la única tabla vigente es la que había resuelto la Superintendente en 2019. La solución legislativa no ocurrió y la Corte Suprema intervino para dar una solución con efectos generales propios de la ley, al margen de lo que creo yo corresponde a un fallo de los tribunales de justicia. A mi juicio altera los equilibrios que tiene que existir en los contratos. Eso se alteró de manera manifiesta en este fallo y esto ha generado el programa. Si las isapres hubieran estado cobrando indebidamente, si se hubieran enriquecido sin causa o fundamento alguno no habrían tenido las pérdidas operacionales que han tenido en los últimos dos años”.

En cuanto a las críticas que han venido de algunos sectores, y del propio gobierno hacia las isapres, dijo que “puede ser cierto, pero imagino en el mundo político que estamos que pasaría con cualquier propuesta que hicieran las isapres. Que viabilidad podría tener. Creo que la mejor manera de quemar una propuesta, es que la propongan las isapres. Puede tener razón esa crítica, pero la alternativa no creo que haya sido mucho mejor... El proyecto de ley no aborda el asunto, tiene que tener algunas modificaciones, para generar un horizonte de estabilidad a los cotizantes”.

Por último, indicó que ampliar los plazos de pago o acotar el monto pueden ser alternativas, para dar viabilidad al fallo.

“Hay que extender los plazos para que se pueda pagar esta deuda. Hay que verificar si se trata de US$1.400 millones o este es un exceso. Espacio Público ha dicho que no podemos aplicar una nueva tabla solo en lo que beneficia a los cotizantes, y no en lo que los perjudica. Acotar el monto a pagar. Si el monto a pagar son los US$1.400 millones lo que hay que hacer es ampliar los plazos, y generar ingresos en el largo plazo para pagar eso”