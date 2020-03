Algunos trabajadores de Instacart y Amazon se quedan en casa, pidiendo más paga en la pandemia de coronavirus

Algunos trabajadores de reparto y supermercados se quedan en casa para llamar la atención sobre las solicitudes de mejores salarios y protecciones adicionales contra los riesgos que enfrentan a medida que se intensifica la pandemia de coronavirus.

Algunos trabajadores de Instacart Inc. se negaron el lunes a aceptar pedidos y pidieron a los clientes que no los hicieran. Según Athena, una coalición que representa a los trabajadores de Amazon, más de 50 trabajadores en el centro de cumplimiento de Staten Island, Nueva York, de Amazon.com Inc. dejaron el trabajo. Amazon dijo que 15 trabajadores del centro de distribución participaron en la huelga. Algunos trabajadores de Whole Foods Market, la cadena de supermercados de Amazon, dijeron que planeaban pedir licencia el martes, según una petición que publicaron en línea.

Los pedidos de comestibles y otros bienes de consumo han aumentado a medida que más personas se quedan en casa para mitigar el riesgo de contraer o propagar el virus. Eso está agotando la capacidad de los servicios de entrega y aumentando la presión sobre las empresas para que agreguen pagos y protecciones para los correos.

Sarah Polito, una organizadora de la huelga de Instacart que dijo que ha entregado víveres para la compañía durante casi dos años, dijo que ella y sus compañeros de trabajo están pidiendo un pago de riesgo de US$ 5 por pedido, una propina predeterminada del 10% y un pago por enfermedad.

"Nos tratan como empleados pero no nos pagan como tales", dijo la Sra. Polito.

Una portavoz de Instacart dijo que la compañía se compromete a ofrecer a sus trabajadores una forma segura y flexible de ganar dinero. Ella dijo que la huelga no afectó sus operaciones y que había un 40% más de mensajeros activos en su plataforma el lunes en comparación con una semana antes.

La compañía de San Francisco, que tiene una fuerza laboral de aproximadamente 200.000, muchos de sus trabajadores por contrato, dijo que está proporcionando desinfectantes a sus mensajeros. El domingo, introdujo una función que establece una sugerencia predeterminada basada en el pedido más reciente de un cliente.

La Sra. Polito, que vive en Newark, Nueva York y dirige un negocio de ropa, dijo que trabajar para Instacart se ha vuelto más agotador en las últimas semanas, ya que los pedidos promedio se han duplicado en tamaño a unos 30 artículos. Ella dijo que a menudo llena tres órdenes a la vez. También dijo que siente que el trabajo se está volviendo más riesgoso, ya que los casos confirmados del virus se multiplican.

"Cada vez que voy a una tienda, mi estómago se vuelve un nudo", dijo.

Tia Schellstede, una editora de televisión que vive en Brooklyn, Nueva York, realizó su primer pedido de Instacart la semana pasada y lo canceló el lunes, después de leer sobre la huelga en las redes sociales.

"No quiero ir al supermercado", dijo Schellstede. "Si Instacart cumple con las demandas de los trabajadores, haré un pedido de inmediato".

En Whole Foods, un grupo que representa a los trabajadores que dicen que planean llamar el martes huelga por enfermedad está solicitando una licencia pagada para todos los empleados que deben aislarse o ponerse en cuarentena como resultado de la cobertura de atención médica y pandémica a tiempo parcial y trabajadores estacionales.

Una portavoz de Whole Foods dijo que la compañía ha tomado medidas para mantener seguros a sus trabajadores, como limpiar las tiendas en profundidad y exigir el distanciamiento social entre las personas en sus tiendas.

Amazon despidió el lunes a un trabajador llamado Chris Smalls que ayudó a organizar la huelga en las instalaciones de Staten Island. La compañía dijo que Smalls había violado las pautas de distanciamiento social, incluido ignorar las órdenes de quedarse en casa durante dos semanas después de entrar en contacto con un compañero de trabajo que tenía un caso confirmado de Covid-19. En una declaración, el Sr. Smalls dijo que él y otros organizadores "no se detendrán hasta que Amazon brinde protecciones reales para nuestra salud y seguridad y claridad para todos sobre lo que está haciendo para mantener a las personas seguras en medio de la peor pandemia de nuestras vidas".

Amazon dijo que más de 5.000 personas trabajan en el centro de logística de Staten Island de 855.000 pies cuadrados.

Dania Rajendra, directora de Athena, dijo que los trabajadores de las instalaciones de Staten Island no reciben suministros de limpieza adecuados o tiempo suficiente para lavarse las manos, y que la compañía no ha aplicado adecuadamente las medidas de distanciamiento social. "No pueden tomar en serio su responsabilidad pública de distanciamiento social porque Amazon no los dejará", dijo la Sra. Rajendra.

Una portavoz de Amazon dijo que la compañía ha "tomado medidas extremas para mantener a las personas seguras, triplicando la limpieza profunda, adquiriendo suministros de seguridad disponibles y cambiando los procesos para garantizar que las personas en nuestros edificios mantengan distancias seguras". La compañía dijo que también agregó controles diarios de temperatura en el almacén.

La instalación se encuentra entre al menos 15 almacenes de Amazon en todo el país donde al menos un trabajador ha dado positivo por el virus o ha sido puesto en cuarentena. Los trabajadores de Amazon en ciudades como Chicago y Nueva York han pedido a la compañía que cierre cualquier almacén donde algún trabajador ha dado positivo y ha enviado a los trabajadores a casa con el pago completo.

Amazon ha dicho que cualquier instalación con al menos un caso confirmado se cierra temporalmente para su limpieza y vuelve a abrir una vez que finaliza el proceso.

Amazon dijo que las instalaciones con al menos un caso confirmado se pueden cerrar caso por caso para limpiarlas antes de reabrirlas.

Desde que comenzó la pandemia, Amazon ha extendido un tiempo libre sin paga e ilimitado a los empleados hasta abril y aumentó el salario por hora para los trabajadores en los EE. UU. y Canadá en US$ 2. La compañía también ha dicho que cualquier empleado que muestre síntomas o sea diagnosticado con Covid-19, o que sea puesto en cuarentena, es elegible para hasta dos semanas de tiempo libre remunerado.