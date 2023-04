Argentina: Javier Milei lanza dardos a Cristina Fernández y dice que si gana las elecciones la inflación bajaría en 24 meses

Días complejos enfrenta Argentina en lo económico, con una fuerte presión a la depreciación de su moneda y estimaciones de que la inflación alcance en el año hasta 120%, ante lo cual este jueves el Banco Central de ese país volvió a subir las tasas de interés, llevando el rendimiento de la letra “Leliq” a un 91% anual, desde un 81% previo.

En ese contexto, el diputado y precandidato presidencial trasandino de La Libertad Avanza, Javier Milei, defendió este viernes su plan para dolarizar la economía en Argentina, y dijo que si gana las elecciones presidenciales este año enviará un proyecto de ley “para terminar con la inflación”.

“Voy a estar enviando un proyecto de dolarización que termine con el problema de la inflación en Argentina. Por qué se opondrían a eso. Salvo que efectivamente como la casta rancia, inmunda que son, voten en contra porque quieren seguir robando a los argentinos. Los economistas que trabajan para los políticos quieren seguir con la estafa. La política monetaria es una estafa. ¿Usted está a favor del robo? Supongamos que tengo una fotocopiadora y empiezo a imprimir billetes falsificados. Si le quiero comprar lo que sea, ¿usted lo aceptaría? Es una falsificación y es lo que hace el Banco Central. ¿Por qué lo puede hacer el Banco Central? Porque tiene el monopolio de la fuerza. Este gobierno de delincuentes nos robaron 16 puntos del PIB en los primeros tres años de gestión. Ahí está el problema. Los políticos no quieren dejar de robarle a los argentinos”, dijo el precandidato en Radio Continental de Argentina.

Y agregó que “la parte más complicada es el entramado legal. Vamos a estar enviando la ley al Congreso, y lo que nos respalda es la voluntad popular. Si llegamos al poder es porque la gente se cansó de la inflación y sabe que somos los únicos que estamos dispuestos a terminar con la inflación. Si el Congreso nos bloquea iremos por referéndum, por consulta popular y vamos a intentar sacar el proyecto”.

El economista señaló además que en 24 meses podrían bajar la inflación y que están preparados para cualquier escenario. El IPC ha seguido avanzando y está hoy en la barrera de los tres dígitos.

“El problema de la inflación no sólo es por la emisión monetaria pasada, además está afectada por la emisión monetaria presente y futura que son las Leliq. Nosotros estamos preparados para cualquier escenario. Para un escenario hiperinflacionario o para una situación en que recibimos la bomba 5 minutos antes de estallar... 24 meses llevaría bajar la inflación. No serán duros, el problema es siempre cómo se diseña el ajuste y quién lo paga. Históricamente el ajuste lo pagó el sector privado, y ese es el problema que la casta tiene conmigo. Yo no le voy a hacer pagar el ajuste al sector privado, se lo voy a hacer pagar a los políticos”, puntualizó.

Por último, el economista lanzó sus dardos hacia la vicepresidenta Cristina Fernández, luego que ella mostrara su rechazo a la propuesta de dolarizar la economía argentina.

“No es que no tiene miedo, tiene terror directamente. Creo que eso tiene que ver con el avance de La Libertad Avanza, sobre todo en los segmentos etáreos mas jóvenes. Eso la tiene muy nerviosa y está aterrada, porque existe la posibilidad de que en estas elecciones el kirchnerismo quede en tercer lugar, y sea el inicio del fin de uno de los procesos políticos más nefastos desde el regreso de la democracia”, dijo Milei.

Defendió su propuesta de dolarización y comentó sobre las críticas de Fernández que “en principio eso muestra el desconocimiento que tiene de la historia la señora Cristina Fernández. Entre 1880 y 1935 Argentina tenía convertibilidad, no tenía Banco Central, y tenía una inflación anual del 1%. El único periodo que no tuvo inflación desde la implementación del Banco Central fue el de la convertibilidad de Cavallo”.