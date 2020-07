Las AFP aclaran que si solicitud de retiro es rechazada los afiliados podrán realizar una nueva

En el inicio del proceso de retiro de fondos previsionales, el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, reiteró que las administradoras no podrán negar el traspaso de los ahorros y aclaró que en caso de que una solicitud sea rechazada los afiliados podrán realizar una nueva.

“La AFP no puede decir que no al pago, la AFP no puede negar el pago de un beneficio como éste. Lo que puede decir la AFP es que puede rechazar la solicitud porque el ingreso de la solicitud estuvo mal hecho, por ejemplo, que una persona puso un RUT y el número de serie del RUT no correspondía, o número de serie y RUT están correctos pero la Cuenta RUT o cuenta bancaria ingresada no corresponde a esa persona”, explicó Larraín en entrevista con Radio Cooperativa.

En este sentido sostuvo que “si la solicitud es rechazada, las personas podrán ingresar otra solicitud ,no es que la persona no podrá hacer este trámite nunca más, sino que va a poder volver a realizarlo”.

No acudir a las sucursales

Larraín recordó que en los primeros días el proceso sólo podrá hacerse a través del canal digital por lo que reforzó el llamado a los afiliados para no acudan a las sucursales.

Sin embargo aclaró que en caso de que ello ocurra “los trabajadores que están hoy en esos lugares, probablemente no dirán a la gente váyase a su casa. Van a buscar algún marco de ayuda, explicarle cómo se hará”.

Las AFP han mejorado sus sistemas operativos de atención a distancia (call center, web, redes sociales) para soportar mayor demanda. También han reforzado la capacidad de atención en sucursales, con más ejecutivos para atención de clientes. Esto, pese a que la etapa para hacer solicitudes de forma presencial inicia el 3 de agosto, para lo cual las AFP arrendarán espacios de mayor tamaño.

Hoy inició finalmente el proceso para poder ingresar solicitudes en las AFP para poder retirar el 10% de los fondos de pensiones. De hecho, en algunos casos las administradoras empezaron a recibir solicitudes antes de las 9:00 horas.

Ese fue el caso de AFP Cuprum, que cursó la primera solicitud a las 6:19 horas, tras la publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial.,