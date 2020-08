Asociación de AFP cifra en US$13.000 millones el monto que se ha pedido retirar y cerca del 5% de las solicitudes serían rechazadas

En US$13.000 millones cifró hoy el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, el monto que los afiliados ya han solicitado retirar de las AFP.

Larraín también comentó que ya existen 7.641.438 solicitudes para retirar el 10% de las AFP, lo que representa el 70% de los afiliados.

Además, señaló que “estamos coordinando con el Poder Judicial todos los detalles administrativos y judiciales para poder realizar los pagos de acuerdo a los tiempo que tanto la ley del retiro nos impone, como también la eventual normativa que está actualmente en trámite en el Congreso”.

Recordó que “son más de 200.000 solicitudes las que están a la espera de una sentencia judicial o bien de una medida cautelar, para poder retener esos dineros (por pensiones alimenticias), y dada la complejidad del proceso, es que estamos requiriendo esa información a la brevedad posible para poder empezar a cursar los primeros pagos”.

Los rechazos son el 5%

Anoche Cuprum empezó a notificar a sus afiliados sobre las aprobaciones y rechazos de las solicitudes, y hoy dieron inicio a esta etapa el resto de las AFP.

Larraín detalló que estas notificaciones que iniciaron hoy son de “los primeros 5.260.000 formularios ingresados durante el jueves pasado y, en el caso de los afiliados de las dos administradoras que presentaron problemas en sus plataformas y que tuvieron que ingresar su solicitud el día viernes 31 de julio”.

Comentó que del total de estas solicitudes ingresadas, “registramos un nivel de rechazo aproximado total del 5%. Estamos hablando de una cifra muy menor considerando la magnitud de la operación. Sin embargo, sabemos que son alrededor de 370 mil personas las que pueden estar inquietas, respecto de la causa de este rechazo”.

En ese sentido, habló de una de las polémicas que se armó de algunas personas que han reclamado que se les rechazó su solicitud por tener vencido el carnet, pese a que caducó en la pandemia y existe un decreto que prorroga su vigencia. “En estos casos, queremos informar que estamos en coordinación entre el Registro Civil y las administradoras para corregir esta situación”, dijo Larraín.

Recordó que los causales de rechazo pueden ser que la persona no sea afiliada a una administradora, que no tenga saldo para retirar, que no tenga acreditada sus cotizaciones “o en la gran mayoría de los casos, los rechazos se dan porque la cuenta de destino o la cédula de identidad, no han sido validados por las instituciones respectivas o no coinciden con los datos del solicitante”.

Asimismo, puntualizó que “es importante que aquellas personas que reciban un mensaje de rechazo de su solicitud, revisen la causa de este rechazo y reingresen su formulario, teniendo especial cuidado en el ingreso de la información personal, especialmente fijándose en que RUT, número de serie y cuenta bancaria coincidan, pues sólo se hará el pago a cuentas personales”.

El perfil de quienes piden retirar

De las más de 7 millones 641 mil solicitudes ingresadas, las AFP comentaron que el 46% ha sido realizado por mujeres mientras que el 54% son hombres. En cuanto a su ubicación geográfica, el 41% es de Santiago y el 59% proviene de afiliados de regiones.

Sobre al monto requerido, el 99,4% de los afiliados ha pedido el máximo permitido. Y en cuanto a los medios de pago preferidos, el 97% de los afiliados ha solicitado la transferencia electrónica y sólo el 3% lo ha hecho por otros medios de pago.

En tanto, el perfil de los afiliados solicitantes apunta a que el 96% son afiliados activos, un 4% son afiliados pensionados, un 0,2% son beneficiarios de pensión de sobrevivencia y un 0,1% son afiliados en trámites de pensión.

Larraín también se refirió a los Centros de Atención Presencial que habilitaron en 22 lugares del país. “Les informo que estos han recibido a 10 mil personas en los dos primeros días de atención. Al día de hoy, los centros ubicados en Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Puerto Montt y ocho comunas de la Región Metropolitana están habilitados y atendiendo de 9 a 17 horas”, dijo.