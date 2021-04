Aumento de capital y ladrillos personalizados: las opciones de los hinchas cruzados para ayudar a ampliar el estadio

Los hinchas de la Universidad Católica no solo disfrutan asistiendo y animando a su club, sino que también quieren ser parte del gran sueño que implica la renovación del Estadio San Carlos de Apoquindo. Cruzados SADP -concesionaria de la rama de fútbol de la Universidad Católica- pretende aumentar el aforo a 20 mil personas y para eso destinará aproximadamente US$ 30 millones. Y como el proyecto es relevante, la dirigencia del cuadro estudiantil no quiere que los hinchas se queden fuera de la planificación. Por esa razón, realizaron varias encuestas con el objetivo de aumentar la participación de los fanáticos y de los vecinos de ese sector de Las Condes. Y el resultado es alentador. De los más de 10 mil personas que participaron de las encuestas, un abrumador 93% de los hinchas del club declaró que haría un aporte directo al proyecto y, de esa forma, participar en la concreción del sueño de Cruzados. De ese porcentaje, un 60% de los encuestados participaría comprando acciones de Cruzados, en un próximo aumento de capital, y así apoyar en el financiamiento del nuevo recinto.

La compra de placas o ladrillos personalizados fue la segunda opción con más apoyo, un 57%. Y, en tercer lugar, estuvo la opción de comprar productos conmemorativos personalizados. Frente a la pregunta de ¿Cuál sería el monto con el que apoyaría el proyecto?, un 58% contestó que participaría con un monto superior a los $50.000, lo que refleja el interés de los hinchas en ser parte activa de la concreción del nuevo estadio del actual Tricampeón chileno.

“Tanto el nivel de participación, como las tendencias que nos mostró esta consulta, nos confirma que el proyecto del nuevo estadio es una instancia donde los hinchas quieren estar muy involucrados y donde quieren participar activamente. Nos llamó la atención que la compra de acciones haya sido la opción más votada en cuanto al aporte de nuestros hinchas y estamos seguros que eso se reflejará en la aprobación del aumento de capital que propondremos en la próxima junta de accionistas del 8 de abril”, comentó Juan Tagle, presidente del directorio de Cruzados.

El jueves pasado, los accionistas de Cruzados aprobaron realizar un aumento de capital por hasta US$ 18 millones para financiar la construcción del recinto. En la junta de accionistas, además, se aprobó la inscripción de una línea de bonos por unos US$ 25 millones. La inversión sería recuperada a través del naming rights del estadio.