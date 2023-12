Autos, viajes y maletas con dinero a Panamá: Primus denuncia por lavado de activos a ex ejecutivos y dos modelos peruanas

Francisco Coeymans, Yoko Chong, Ignacio Amenábar y Elva Vracko.

Primus Capital presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Perú en contra de su ex gerente general, Francisco Coeymans, y su ex director comercial, Ignacio Amenábar, además de las modelos Tiffany Yoko Chong y Elva Vracko. La acción, patrocinada por el ex abogado de Alberto Fujimori, afirma que los ejecutivos mantenían relaciones sentimentales con las peruanas y que habrían desviado dinero para financiar sus estadías en Lima y adquirir bienes.