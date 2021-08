Banco Central renueva acuerdo bilateral con Banco Popular de China

El Banco Central de Chile renovó el Acuerdo Bilateral sobre Swap de Monedas renminbi/peso (RMB/CLP) que mantiene desde 2015 con el Banco Popular China (PBoC). El monto de la línea swap asciende a aproximadamente a US$ 7.700 millones equivalentes y los recursos, en caso de ser solicitados, pueden ser utilizados para facilitar las operaciones de comercio exterior entre Chile y China, y para contribuir a la estabilidad de los mercados financieros en caso de que fuera necesario. Esta renovación se encontrará vigente por un periodo de 5 años.

En un comunicado, el ente rector informó además que el Acuerdo Bilateral tiene fines precautorios y que, mientras la línea no se active, no modifica el nivel de Reservas Internacionales. Este Acuerdo Bilateral sobre Swap de Monedas se suma al acceso que tiene el Central a la Temporary Foreign and International Monetary Authorities (FIMA) Repo Facility de la FED de Estados Unidos, la que recientemente fue establecida como una facilidad de liquidez permanente (su vencimiento se encontraba contemplado para septiembre 2021).

Estas líneas de liquidez, junto con la Línea de Crédito Flexible con el Fondo Monetario Internacional por cerca de US$ 24.000 millones, robustecen la posición financiera del país y otorgan mayor flexibilidad a la gestión de los recursos en moneda extranjera, con el objetivo de proteger a la economía nacional del impacto de tensiones en los mercados financieros internacionales.