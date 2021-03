Boom del teletrabajo obligará a las firmas a ofrecer esa modalidad para atraer talento

La pandemia transformó al mercado laboral. Muchas empresas y trabajadores tuvieron que adaptarse y realizar sus funciones a través de la modalidad de teletrabajo. Si bien hoy el 17,5% de los trabajadores y trabajadoras realizó labores a distancia, esta tendencia llegó para quedarse.

Ese es el análisis que realiza la directora de Robert Half, Karina Pérez. “Es difícil volver a un mercado laboral prepandemia. Las empresas que lo hagan estarán en desventaja en términos de contar con los trabajadores mejores calificados”.

Esto porque durante el año pasado los trabajadores se adaptaron a esta modalidad y no van a querer volver al trabajo presencial. “Los trabajadores ahora demandarán tener un trabajo más flexible donde el teletrabajo jugará un rol especial, por eso el trabajo remoto llegó para quedase”, menciona.

De todos modos, para Pérez, el cambio será gradual. “Avanzaremos hacia un modelo más híbrido, con un sistema presencial y remoto. Puede que no pase todo a teletrabajo, pero sí la modalidad mixta será la que predominará”.

En ese sentido, dijo que “las empresas que no tenga esa facilidad o no se adapten no tendrán los mejores trabajadores”.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en enero esta modalidad de trabajo se concentra en las personas trabajadoras de los sectores de información y comunicaciones (58,3%), suministro de electricidad y gas (50,8%), enseñanza (41,7%) y actividades financieras y de seguros (39,1%).

Trabajadores para la industria 4.0

Los cambios que se avecinan producto del avance del teletrabajo requerirá de nuevas habilidades, y por ello, los trabajadores se deben preparar. Ante este desafío, Pérez lanzó el libro “10 pasos para construir tu carrera en la industria 4.0”, el cual entrega recomendaciones para que “los profesionales puedan convertirse en actores relevantes y esenciales en el mercado laboral, especialmente en el ambiente de crisis y competitividad que ha generado la pandemia del Covid-19”, comenta Pérez.

Entre los 10 puntos destacan consejos sobre cómo dominar aspectos como el desarrollo de la marca personal, la gestión de una buena red de contactos, el uso de las redes sociales, la formación continua, el desarrollo de habilidades blandas y capacidades propias, la flexibilidad y resiliencia, así como el manejo de la tecnología y comunicación. “Son temas de los cuales todos hemos leído o hablado. Sin embargo, la apuesta es que, a partir de ellos, los profesionales puedan ejecutar acciones concretas y proyectar sus carreras”, menciona.

Pérez menciona que la gestión de los equipos de trabajo también es un elemento importante en su libro. “La incorporación de nuevas herramientas para uso cotidiano, y relacionarnos con personas en forma remota para nuestro trabajo diario son cambios profundos que se consolidaron en este último año”.