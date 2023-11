Cámara aprueba en general Presupuesto 2024, pero oposición insiste con autorizar menos endeudamiento

“Por razones que prefiero no interpretar, no dejaron ingresar a la directora de Presupuestos. Haremos todo lo posible (en responder las preguntas) porque no estoy en condiciones de responder todas las inquietudes que aquí tengan. Esperamos que en el curso de la discusión se pueda reconsiderar la decisión”. Esa fue la respuesta que entregó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ante la Cámara de Diputados, luego que la oposición impidiera el ingreso de Javiera Martínez al hemiciclo donde se comenzó a discutir la ley de Presupuestos 2024.

Si bien esta situación estaba dentro de las probabilidades, en Hacienda y en la Dirección de Presupuestos mantenían la confianza en que podría no suceder. Sin embargo, se cumplió el escenario más pesimista. Los diputados de oposición no dejaron ingresar a la sala de la Cámara a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez y por ello, el debate se inició sin su presencia.

La diputada de Comunes, Camila Rojas y el socialista, Jaime Naranjo, solicitaron la reconsideración de la sala para que pudiera ingresar la directora de Presupuestos, pero nada hizo cambiar a los legisladores del bloque opositor quienes mantuvieron afuera del hemiciclo a Javiera Martínez.

Y antes esta situación, Marcel argumentó que “cuando las autoridades y los jefes de servicios concurren al Congreso nacional y particularmente a la sala de la Cámara de Diputados no es porque están pidiendo un favor, sino que es porque interesa contribuir al debate poder responder las preguntas”. Por lo mismo apuntó que “siendo yo ministro de Hacienda y habiendo sido director de Presupuestos durante seis años, no estoy en condiciones de responder a todas las preguntas que ustedes van a tener, así que desgraciadamente tenemos cada uno de nosotros que hacernos cargo de las decisiones que hemos adoptado”.

13 DE NOVIEMBRE DE 2023/VALPARAISO Heidi Berner, subsecretaria de hacienda, junto a Mario Marcel, Ministro de hacienda en discusi—n de presupuesto 2024 en Sesi—n de Sala de la Camara de Diputados FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO

Luego siguió diciendo que “lo que el país espera de nosotros en esta instancia es diálogos, acuerdos” y mencionó que “con el Presupuesto del 2024 podemos dar un salto importante en materia de certidumbre, llevando tranquilidad y confianza a millones de hogares, empresas y organizaciones sociales. Ojalá que no les fallemos”, aseveró.

Luego de esa alocución, comenzaron a entregar su opinión los distintos legisladores. La sesión fue tensa. Desde la oposición, los representantes de los Republicanos anticipaban tempranamente que iban a rechazar este presupuesto. “La ley de Presupuesto es el acto más significativo del acontecer nacional, pero hay una desconexión con las personas, con la ciudadanía. Los republicanos votaremos en contra de este presupuesto. Es la oportunidad de no ser cómplices de este gobierno”, afirmó el diputado Agustín Romero.

El diputado RN, Miguel Mellado argumentó una serie de materias que le preocupan. Una de ellas es el monto de endeudamiento solicitado y las proyecciones de ingresos y gastos. “Estaba en US$19.500 millones y en la comisión mixta lo bajamos a US$16.500 millones y ahora queremos seguir bajando a 9 mil millones y espero que nos apoyen”, expresó.

Desde el oficialismo, la diputada y presidenta de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans criticó a la oposición al señalar que sólo utilizaban las recomendaciones que hizo el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) “cuando les conviene y no citan lo que mencionan sobre la necesidad de contar con recursos permanentes”.

13 DE NOVIEMBRE DE 2023/VALPARAISO Discusi—n de presupuesto 2024 en Sesi—n de Sala de la Camara de Diputados FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO

También hubo críticas sobre el aumento de la dotación para la administración central. En presupuesto se considera la contratación de 26 mil funcionarios. Ante ese inquietud, el ministro Marcel detalló que “8.500 son para para salud, 6.500 corresponde a conversión de honorario a contrata o planta debido al dictamen de la contraloría que dijo que todos los funcionarios que cumplían labores permanentes tenían que pasar a contrata o planta, cambia su estatus”. A ello se suman 11.000 que corresponden “a la implementación de los Servicio Locales de Educación Pública. Todo eso suma del orden de 25.000 personas. Y 1.000 aplicación de leyes que se han ido aprobando en el año”, puntualizó el secretario de Estado.

En la discusión también hubo varias menciones sobre la implementación del proceso de desmunicipalización, donde se solicitó postergar la entrada en vigencia, que en algunas regiones comienza en enero próximo. Esto, en línea con una indicación presentada por la senadora Luz Ebensperger (UDI) y que se aprobó en la discusión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Ante las inquietudes que se expresaron sobre el nivel de endeudamiento, Marcel comentó que “tenemos la necesidad de financiamiento para el déficit fiscal que es menor que la que se tenía 2023, pero en las deudas que vencen es mayor, porque durante la pandemia se emitió deuda a corto plazo. No hay nada que se esté recortando por el hecho de que se haya bajado el límite de deuda”, aclaro ante las dudas de algunos legisladores oficialistas. No obstante, anticipó que “tenemos que tener presente que si hay alguna contingencia vamos a tener que recurrir al Fondos Soberanos, pero eso está bien”.

Pese a la tensa discusión, la sala de la Cámara respaldó en su idea de legislar luego de dos votaciones. La primera registró 99 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones. La segunda, relativa a las materias con quórum especial de aprobación, se respaldaron por 85 votos a favor, 49 en contra y 1 abstención.