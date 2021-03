Carolina Goic y pensiones: “Esta es una reforma de transición hacia la construcción de un sistema de seguridad social de verdad”

Preparando indicaciones se encuentran los senadores de oposición de la Comisión de Trabajo en el marco de la reforma previsional, instancia donde esta semana asumió como nueva presidenta la senadora Carolina Goic (DC), en reemplazo del senador Juan Pablo Letelier (PS).

La senadora adelanta algunos de los cambios que planean introducir, y cuenta que el ingreso de las indicaciones deberían hacerlo “dentro de la próxima semana, para tenerlas a la vista para hacer el análisis y que el Ejecutivo las pueda considerar”.

Como nueva presidenta de la Comisión de Trabajo, ¿cuál es su compromiso con la reforma previsional?

Es conocido que este es un tema en el que hemos estado trabajando intensamente hace más de un año. Las reformas de los sistemas de salud y pensiones son las dos prioridades para los chilenos hoy día, según lo planteaba la consulta ciudadana que hicieron los municipios. Así que para mí es muy importante, y esto lo compartimos como Comisión.

¿Las conversaciones que tuvieron todo el año pasado con el gobierno a puerta cerrada ya se cortaron, o siguen negociando algunos temas?

Lo señalamos con mucha claridad, fue el propio Presidente quien echó por la borda el trabajo que se había hecho: se presentó una indicación, pasamos a una etapa distinta, donde yo espero que el gobierno sepa aprovechar toda la disposición al diálogo y a la conversación que hubo durante nuestras negociaciones. Pero hoy trabajamos sobre el texto, y lo que yo espero es que el gobierno se haga cargo de los problemas que tiene su propuesta.

Pero imagino que van a aprobar el aumento en la cobertura del Pilar Solidario.

Hemos dicho con claridad que estamos absolutamente de acuerdo en aumentar la cobertura del Pilar Solidario del 60% al 80%, valoramos eso que es “lo nuevo” en la propuesta del gobierno, porque recordemos que (el resto) es lo mismo y más de lo mismo (...) Lo que estamos analizando en estos días en la Comisión, es que efectivamente tenga el financiamiento permanente que dé garantía de sostener ese aumento. Y lo que pedimos esta semana es poder modelar qué significa en términos de costos el poder avanzar hacia el 90% de la población, en la línea de una pensión básica universal.

¿Entonces, les gustaría aumentar el Pilar Solidario en esta reforma al 90% de la población?

Si uno revisa las distintas propuestas que hay, hay bastante consenso en la construcción de un sistema de seguridad social que tenga un piso garantizado, esa es la pensión básica universal. Entonces, creo que es pertinente hacer hoy día la discusión de cómo avanzamos del Pilar Solidario, que se va universalizando en cobertura, a esa pensión básica universal. Para eso pedimos poner los datos sobre la mesa, hacer la modelación. En esto uno puede trabajar con gradualidad.

Para mí, esta es una reforma de transición hacia la construcción de un sistema de seguridad social de verdad, porque lo que hoy tenemos no es un sistema de seguridad social, tenemos un sistema de ahorro individual. Y sabemos lo deslegitimada que está la industria, los problemas que genera en materia de pensiones, y por otro lado el Estado que se hace cargo de garantizar mínimos, que en este caso es la Pensión Básica Solidaria (PBS), que garantiza estar sobre la línea de la pobreza. Pero si uno piensa que esta discusión nos tiene que permitir avanzar hacia una discusión posterior, que es sobre cómo consolidamos un sistema de seguridad social, creo que es pertinente hoy día poner los datos sobre la mesa, es decir, cuánto cuesta, qué significa, cómo podríamos avanzar, en qué horizonte de tiempo.

No significa universalizar la pensión que hoy va a alcanzar los $158 mil (la PBS). La señora Cristina Tapia, presidenta de los jubilados del nuevo sistema, nos planteaba que esa pensión parta siendo 3 UF, la mitad de lo que hoy es la PBS, pero que te garantice que por sobre eso está el reconocimiento de tu esfuerzo individual. Esa es la lógica, un piso garantizado para todos, y a la larga debería estar sobre la línea de la pobreza, y sobre eso, lo que has cotizado por tu esfuerzo personal.

¿Si es que el gobierno no llega a ceder en los otros temas de la reforma, ustedes rechazarían todo el proyecto y aprobarían solo lo que se refiere al Pilar Solidario?

Aquí hay una urgencia para muchos adultos mayores. Por eso lo que le hemos dicho al gobierno es que está toda la disposición: separemos el proyecto, aprobemos la parte del Pilar Solidario en la medida que esté garantizado el financiamiento, aprobémoslo y despachemos rápido.

Usted dice que aquí hay una urgencia. En 2006 fue la Comisión Marcel y en 2015 llegó el informe de la Comisión Bravo, y aún no se hacen los cambios que allí se plantearon. Han pasado 15 años, mismo periodo que lleva como legisladora ¿Hace un mea culpa? En estos 15 años ya toda una generación se perdió un aumento de pensiones.

Por eso creo que es un tema impostergable. Estamos discutiendo hoy día dos reformas que se han postergado por demasiado tiempo, una es la reforma a la salud y la otra es la reforma a la pensiones. En pensiones, tú hablas de los 15 años que he estado en el Parlamento, creamos el Pilar Solidario, y esa fue una gran reforma, que se hizo además pensando que iba a trascender mucho más allá de uno u otro gobierno, generando acuerdos amplios.

Por eso creo que es tan importante, y lo hemos planteado siempre, que esta reforma tenga una base de acuerdos, no solo desde el Parlamento, sino también social, porque son reformas que tienen mucho más la mirada de reforma de política de Estado que de corto plazo, y ahí, insisto, hemos estado disponibles para sentarnos en función de la gente. Por eso cuesta entender que el gobierno se haya farreado la posibilidad durante todo este tiempo de generar un acuerdo más amplio, siendo ese su principal compromiso de campaña.

¿Ahora se puede asegurar que va a salir una reforma a como dé lugar?

Insisto, la pelota está en la cancha del gobierno.

Esta semana planteó que ingresarán nuevas indicaciones, y mencionó el tema de mejorar las pensiones a las mujeres, y la ley de la marraqueta ¿a qué apunta el resto de los cambios?

Por ejemplo, la pensión universal garantizada.

Hay muchas propuestas distintas de una pensión básica universal. ¿Qué significa para ustedes? ¿Es para el 100% de la población, tal como planteaba la presidenta de la Asociación de AFP?

Probablemente hay que llegar al 100%. Si analizas, finalmente el porcentaje de mayores ingresos probablemente no está ni siquiera en el 5%, sino que en el 2%. Entonces, por eso uno dice que es prácticamente universal. Podría ser hasta el 95%.

¿Qué otras indicaciones tienen en mente?

Modificaciones a la industria. En esto no puede ser que solo el Estado se lleve la carga, las indicaciones no avanzan en materia de industria más allá de lo que se hizo en la Cámara, y creemos que hay que avanzar en la separación de funciones, y hay temas que tiene que asumir un ente público robusto. Siempre hablamos de la comparación con el Banco Central, que dé garantías de buen manejo, no solo de los fondos; sino de las tareas que están asociadas también a la cobranza; recaudación; el sistema Scomp, que son las ofertas de pensiones que deberían estar en un ente público; o la cartola que consolida los componentes del sistema de pensiones también deberían estar en una institucionalidad pública. Eso, junto a temas de transparencia, lo he dicho un montón de veces, que un director de AFP tenga que hacer hoy declaración de patrimonio e intereses. Entonces, hay una serie de propuestas que tienen que ver con la industria, entendiendo que para nosotros, tal cual como lo dijimos inicialmente, esta reforma es sin ni un peso más para las AFP.

¿Entonces, van a ingresar una indicación para separar a la industria, y que las AFP solo se dediquen a rentabilizar los fondos?

Sí.

En separación de industria, uno de los temas que se ha argumentado, es que se encarecerían los costos del sistema, y que sería más barato mantenerlo tal cual está hoy por economías de escala. ¿Por qué hacen una propuesta que finalmente no mejora las pensiones?

Eso tiene que ver con si queremos de verdad un sistema de seguridad social, y ahí el Estado tiene que hacer su trabajo también. Quien te muestra tus alternativas de pensión no puede ser arte y parte, hay un rol que tiene que cumplir el Estado. Además, si hay algo que reafirman también los chilenos, es que quieren tener una alternativa estatal, eso no significa que sea una institución cara, no, al contrario, hoy hay muchos elementos tecnológicos, aprendizajes, estamos hablando de instituciones modernas y creo que hay muchos buenos ejemplos en la administración pública, y además que esté blindada de los riesgos políticos. Por eso pongo el ejemplo del Banco Central.

¿Alguna otra propuesta que esté preparanddo?

Sí. Hay muchas personas, sobre todo mujeres, que se dedican al cuidado de un adulto mayor o de una persona con discapacidad que dejan de trabajar remuneradamente por eso, y les significa una merma desde el punto de vista tradicional. Creemos que es algo de lo cual tenemos que hacernos cargo en esta discusión: crear, así como tenemos el bono por hijo nacido vivo, el bono de cuidado y que eso signifique un complemento a la pensión al momento de jubilar para las mujeres que han tenido que destinar parte importante de su tiempo al cuidado de una persona dependiente.

¿Todas estas indicaciones se pueden declarar admisibles?

Son materias de seguridad social, varias implican financiamiento público, pero el gobierno ha manifestado su interés a dialogar. Eso es lo que escucho del ministro de Hacienda, y en esa misma lógica yo espero que se tomen en cuenta las propuestas que estamos elaborando.

¿En cuánto tiempo podrían despachar el proyecto de la Comisión?

En esto depende mucho de la disposición del Ejecutivo. Ellos conocen nuestros planteamientos, podríamos sacar adelante el Pilar Solidario muy rápido, está toda la disposición para eso, pero con un financiamiento claro.