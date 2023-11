Caso Hermosilla: equipo legal de Topelberg sale a desmentir que algún integrante de la defensa “haya comprado o divulgado el audio en cuestión”

Las dudas sobre quién grabó el audio dado a conocer esta semana por Ciper en el que el abogado de Daniel Sauer, Luis Hermosilla, alude a una serie de supuestos pagos por hacer a funcionarios del SII y la CMF en el marco de la investigación que se llevaba a cabo contra Factop, compañía de su propiedad junto a otros socios, sigue siendo motivo de cuestionamientos y presunciones. Y sobretodo quién lo dió a conocer.

De hecho, durante la mañana el abogado de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, respondió durante más de 40 minutos una serie de preguntas de periodistas en relación al caso.

En su declaración, Juan Pablo Hermosilla señaló que “tengo la información que esto (la filtración) habría venido desde el ámbito político, la decisión de filtrar esto, no me consta, pero me hace sentido porque hay algo raro en todo esto”, aseguró. El jurista afirmó que dicha idea se la había señalado un periodista. “Un colega suyo (le dijo a la prensa) me entregó la información confidencialmente que esto venía del ámbito político”.

“Tiene algo raro esto. Nadie de los que participa en la reunión, ni los exsocios, salen beneficiados con esto”, cuestionó.

Los rumores sobre que cercanos a Rodrigo Topelberg, socio de Daniel y Ariel Sauer en Factop - contra quienes mantiene una serie de acciones penales y civiles por varios delitos- habían filtrado y difundido el audio habían circularon durante estos días. Pero mediante un comunicado firmado por el Equipo Legal Rodrigo Topelberg - compuesto en lo civil por José Clemente Coz y en lo penal por Alejandro Awad y Miguel Schürmann- desmintieron “tajantemente que algún miembro del equipo legal de Rodrigo Topelberg haya comprado o divulgado el audio en cuestión, lo cual no responde más que a una estrategia que busca desviar la atención de las estafas cometidas por él y su hermano”.

Además, indicaron que “a la luz del audio que ha sido difundido durante esta semana, los hechos denunciados sobre facturas falsas, falsificación de firmas y el involucramiento consciente de actores como LarraínVial y otras corredoras de bolsa en el esquema, ahora aparecen refrendados en su verdad y no hacen más que dejar en claro que nuestro representado ha sido uno de los principales denunciantes de esta situación”.