CChC estima que Chile deberá invertir US$177.000 millones en la próxima década ante necesidades de infraestructura

La Cámara Chile de la Construcción (CChC) estima que el país deberá invertir un total de US$177.000 millones en la próxima década, para hacerse cargo de las necesidades de infraestructura. Eso según el estudio “Infraestructura para el Desarrollo Sostenible” presentado por el gremio este lunes en el marco de la semana de la Construcción.

Este informe se elabora cada cuatro años, y establece el estado deseado para cada una de las 12 áreas estratégicas de la infraestructura que analiza, y sobre dicha base, determina ls brechas que deben ser cerradas, y las inversiones para que ello ocurra en una década.

Del total que proyecta la CChC para la próxima década, el gremio indicó que un 40% tendría que ser financiada con recursos públicos, el 33% con recursos privados, y el 27% restante a través de la alianza público-privada.

“El informe nos muestra las prioridades que deben ser abordadas para satisfacer necesidades y crear nuevas oportunidades para los chilenos. Y, además, tal como en versiones anteriores, vuelve a dejar en evidencia que la mejor forma de responder a los desafíos que tenemos en materia de infraestructura, y en general como país, es mediante la colaboración público-privada”, dijo el presidente de la CChC, Antonio Errázuriz en el marco de la semana de la Construcción.

Las áreas analizadas por el estudio son: infraestructura basal, que considera recursos hídricos, energía y telecomunicaciones. Infraestructura productiva, que analiza vialidad urbana e interurbana, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y logística, y por último infraestructura de uso social, que incluye hospitales, cárceles y educación.

De acuerdo al informe de la CChC, las mayores necesidades de inversión se registran en las áreas de vialidad urbana y espacios públicos (US$ 55.918 millones), seguidas vialidad interurbana (US$ 28.013 millones) y telecomunicaciones (US$ 27.809 millones).

Proyección por área para 2022-2031

En cuanto a recursos hídricos, y ante la sequía que azota al país hace más de una década el gremio indicó que se debería invertir US$12.342 millones, para satisfacer las necesidades de disponibilidad de agua potable, saneamiento y correcto funcionamiento de la red de monitoreo hidrogeológico.

En materia energética, se deberían concretar inversiones en torno a US$11.525 millones, para evitar que la transición hacia la carbono neutralidad, ponga en riesgo el suministro eléctrico.

Sobre vialidad urbana estima una inversión de US$ $54.864 millones, y de US$1.054 millones para espacios públicos.

Otro aspecto es la educación, para permitir por ejemplo la universalización de la Jornada Escolar Completa y contar con salas con un estándar de 2 m2 de superficie por alumno. Si a ello se suma la necesidad de construir, rehabilitar y reparar espacios comunes, la inversión requerida asciende a US$ 15.105 millones.

En Aeropuertos se requerirán US $2.256 millones de acá a 2031. En hospitales, la CChC proyecta una inversión de US$11.986 millones en la siguiente década.

En telecomunicaciones se requerirán US$ 27.809 millones, según el informe, mientras que para viabilidad interurbana se estima un total de US$ 28.013 millones.

Para la inversión en ferrocarriles se proyecta un monto de US$ 4.520 millones, de US$ 4.224 millones para puertos, de US$ 1.603 millones. para logística, y de US $1.476 millones, para mejorar el sistema penitenciario del país.