Grupo Luksic busca romper relaciones en Paraguay con Horacio Cartes tras sanción por corrupción en EE.UU.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que sancionó al exmandatario de Paraguay, Horacio Cartes, por su participación en “la corrupción desenfrenada que socava las instituciones democráticas en Paraguay”. Una situación que no fue bien recibida en el grupo Luksic, que tiene una relación con Cartes, por medio de CCU y Enex.

“Cartes incurrió en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato como presidente de Paraguay. La carrera política de Cartes se basó y continúa dependiendo de medios corruptos para el éxito”, agregaron desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Tras el anuncio realizado hoy por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de sancionar al expresidente de Paraguay, Horacio Cartes (...) CCU ha tomado la inmediata decisión de adoptar las medidas para terminar su sociedad con el Grupo Cartes en Bebidas del Paraguay S.A”, informó la empresa por medio de un comunicado, que también replicó Enex.

La sociedad del grupo Luksic y Cartes, en partes casi iguales, les permitió a la firma chilena ingresar en su momento al mercado paraguayo. Su primer vinculo fue en 2013 cuando crearon la sociedad Bebidas del Paraguay, y luego su vinculó se fortaleció más en 2019 con su asociación en Enex Paraguay.

“Enex informa que la decisión adoptada hoy y comunicada en este acto es independiente de las que ya estaban en curso y habían sido resueltas por la compañía, luego de la designación de Horacio Cartes como inelegible para entrar a Estados Unidos por parte del Departamento de Estado, en julio pasado”, agregó la empresa.

Sin embargo, ni tanto CCU como Enex, precisaron la forma y los tiempos con que terminarán sus relaciones con el grupo Cartes.

El socio que incomoda al grupo Luksic

Horacio Cartes

Cartes, de 66 años y quien gobernó Paraguay entre 2013 y 2018, es el actual líder del Partido Colorado, en el poder, y un importante apoyo para su candidato a las elecciones presidenciales de este año.

En un comunicado separado, la embajada estadounidense en Asunción, la capital paraguaya, señaló que Cartes y al actual vicepresidente Hugo Velázquez, quien también fue sancionado, “tienen vínculos” con miembros de Hezbolá, organización que fue designada por Washington como entidad que ha cometido actos de terrorismo.

Ni el exgobernante ni el actual vicepresidente pudieron ser contactados de inmediato por Reuters, pero Velázquez dijo en declaraciones a la radio local ABC Cardinal que las acusaciones eran falsas y que no iba a dimitir.

“Mientras no me presenten realmente algo que tenga contenido (...) entonces voy a renunciar. Pero (por) estas denuncias volátiles, que encima son falsas, no voy a renunciar”, afirmó.

“Eso es un invento, una falsedad”, agregó sobre los supuestos vínculos con Hezbolá.

El Partido Colorado gobernó en forma ininterrumpida Paraguay durante las últimas siete décadas con la excepción del período 2008-2013, en el que la oposición ocupó el Gobierno. Cartes era un desconocido en la política antes de ganar las elecciones en 2013 para devolver a su grupo al poder.

Por su parte, Velázquez llegó a anunciar su renuncia el pasado agosto después de las acusaciones iniciales en su contra por parte de Estados Unidos de haber ofrecido un soborno de más de un millón de dólares a un funcionario, pero por el momento continúa en el cargo.

“No puedo especular ahora sobre otras acciones contra estas personas”, dijo el embajador de Estados Unidos en Asunción, Mark Ostfield, en una conferencia de prensa en Asunción, al ser consultado sobre la posibilidad de un pedido de extradición contra Cartes o Velázquez.

Agregó que las sanciones fueron resultado de un proceso multidisciplinario, que involucró a varias instituciones estadounidenses.

“Esta es la mafia que denunciamos siempre y nos propusimos enfrentar (...) Horacio Cartes (...) es la cara del lavado de dinero, el soborno y el ingreso del terrorismo al Paraguay”