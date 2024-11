Chiletur: la nueva plataforma digital de Copec que potencia el turismo nacional

En una entrevista con Bárbara Pezoa en el programa Hub Sustentabilidad de Radio Duna, Elías Musalem, gerente general de Copec, explicó cómo esta iniciativa está destinada a potenciar a los tour operadores, especialmente a los microemprendedores que hasta ahora no han contado con las herramientas digitales necesarias para llegar a una audiencia más amplia.

La evolución de Chiletur

Chiletur es una evolución de la tradicional guía de turismo Turistel, un referente de mapas y recomendaciones de rutas turísticas que Copec comenzó a ofrecer hace décadas. Lo que antes se presentaba en formato físico, ahora se ha transformado en un marketplace digital accesible a través de su sitio web y aplicación móvil, ofreciendo a los viajeros planificar y reservar actividades, y conectarse de manera directa con los operadores locales que ofrecen tours, aventuras y otras experiencias en los diferentes destinos de Chile.

“El turismo es más que un sector económico: es una oportunidad para fortalecer nuestra identidad, compartir nuestra historia y crear un impacto positivo en las comunidades”, comentó Musalem en la entrevista, destacando el compromiso de Copec con el desarrollo sostenible de la industria turística en Chile. Según datos de la Subsecretaría de Turismo, el sector representa el 3,5% del PIB nacional y genera más de 600.000 empleos directos.

Por otro lado, Musalem dijo que más del 80% de los tour operadores en Chile son microempresas que trabajan de manera manual y no digital. Por ende, Chiletur busca brindarles el apoyo necesario para que puedan llegar a un público más amplio, mejorar su visibilidad y facilitar la venta de sus actividades en tiempo real. “Uno de los mayores problemas que enfrentan estos operadores es la falta de acceso a herramientas digitales. Muchos de ellos son los mismos guías que también gestionan sus redes sociales y realizan la atención al cliente. Es difícil para ellos llegar a más personas sin el soporte adecuado”, comentó Musalem.

Chiletur no solo busca ser un fuente directa entre los operadores turísticos y los viajeros, sino también un motor de desarrollo local. Según Musalem, al impulsar las actividades turísticas, se beneficia a toda la comunidad: “Cuando una persona viaja y pasa más tiempo en un destino, no solo ayuda al tour operador, sino también a toda la economía local: hoteles, restaurantes, transportes, etc. Al difundir más actividades, buscamos que los viajeros se queden más tiempo en un lugar y que todo el ecosistema local se vea favorecido”.

A pesar de los avances alcanzados hasta el momento, Musalem aseguró en la entrevista que el trabajo no termina aquí y que antes de mirar hacia afuera, el foco sigue en Chile. Actualmente, Chiletur cuenta con 300 tour operadores trabajando en la plataforma, pero la meta es continuar ampliando su alcance y ayudar a los más de 1.200 operadores turísticos que han visitado a digitalizar sus servicios. “Estamos convencidos de que esta plataforma puede transformar el sector, ayudando a los operadores a generar más reservas y a los viajeros a tener una experiencia más enriquecedora”, concluyó Musalem.

Escucha la entrevista completa aquí: