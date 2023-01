Claudio Agostini: “Si vamos a poner IVA a servicios, que todos paguen. Eso de poner exenciones genera espacios que terminan siendo para elusión”

Desde el 1 de enero pasado comenzó a regir la ley que grava los servicios con el IVA quedando afectos a dicho gravamen todos quienes presten algún tipo de servicios, salvo los que explícitamente exime la ley: estos son servicios educacionales, de transporte y de salud ambulatoria. Todo el resto ahora deberá pagarlo. Esto ha provocado una avalancha de reclamos entre los distintos colegios de profesionales y gremios empresariales quienes siguen insistiendo que el gobierno postergue su entrada en vigencia.

Sin embargo, la ley dejó una puerta abierta para que bajo la figura de sociedades de profesionales las personas puedan reestructurar sus sociedades y así quedar exentos. Ese plazo comenzó el 1 de enero y se extiende hasta el 30 de junio.

El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, participó en la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad que formó el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, donde se recomendó eliminar la exención tributaria del IVA a los servicios. Para el economista no hay justificación técnica para mantener esta exención y por ello, es partidario de que se elimine para que todos quienes presten servicios deban para el gravamen correspondiente del 19%.

Durante el último mes los colegios de profesionales y algunos gremios empresariales empezaron una campaña para que el gobierno postergue la entrada en vigencia del IVA a servicios, ¿cómo ha visto ese debate?

Lo primero que se debe decir es que hace un año que esto se sabía, pero nadie dijo nada y ahora piden que se debe dar más tiempo. Tuvieron un año para adaptarse, y ahora aparecen las críticas. Llama la atención.

¿Qué le llama la atención?

Lo que llama la atención es el momento en que lo hacen, porque la ley se conocía hace un año. El reclamo pasa siempre, en el sentido de que cada vez que se trata de eliminar exenciones, los grupos económicos hacen lobby y ejercen presiones para que no se elimine. Pasa con la presión de los camioneros con el diésel, del IVA a la construcción por parte de la Cámara Chilena de la Construcción, renta presunta por los agricultores. Eso no me sorprende. Lo único raro es que lo están haciendo recién ahora, cuando se conocía la ley hace un año. Es muy razonable que los servicios paguen IVA, pero lo que distorsiona en este caso es que algunos paguen y otros no.

¿Generó un problema el hecho de que se haya abierto la posibilidad de que se registren como sociedades de profesionales para eximirse del pago del impuesto?

Todos deberían pagar IVA. Si vamos a poner IVA a servicios que todos paguen. Eso de empezar a poner exenciones comienza a generar espacios que termina siendo para elusión. Están todos los incentivos para disfrazarse de empresas de profesionales, aunque no lo sean. La recomendación que entregamos en la Comisión Tributaria era que todos pagaran IVA.

Pero en esta “ventana” que abrió el SII, en la primera semana van más 1.600 sociedades que se han transformado en sociedades de profesionales, ¿esto puede terminar afectando la recaudación?

Si, por supuesto. La proyección inicial era pensando en que el IVA se aplicaría para todos los servicios excepto transporte, salud y educación. El objetivo era que todos pagaran IVA y cuando se abre una ventana para eximirse, todos buscan usar esa ventana y tratan de disfrazarse de sociedades de profesionales, aunque no lo sean. Pero, además, es muy raro que dependa de la estructura organizacional. Por ejemplo, si digo que la venta de supermercado paga IVA, pero después preciso que, si el supermercado es una sociedad por acciones paga IVA, pero si es de personas naturales no paga IVA, es una figura rara. El IVA se debe aplicar sobre el bien que se presta no cómo se presta. Es irrelevante como es la organización. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendó para Chile que se debe eliminar la exención al IVA de servicios. El consumo de las personas, desde los años 70 ha ido cambiando a servicios más que bienes, entonces cuando tienes una exención al IVA a servicios se va perdiendo recaudación.

Aquí también hay un tema más estructural, porque, por un lado, la sociedad demanda más derechos sociales, pero al mismo tiempo hay reparos de distintos sectores a pagar más impuestos para financiar esos derechos, ¿cómo se cuadran los recursos fiscales?

Ese es el tema de fondo, porque si queremos que el Estado entregue más servicios tenemos que financiarlos, y la forma de hacerlo es con más impuestos. No hay magia. Es preocupante que haya muchos sectores que demandan que el Estado haga más cosas en salud, educación, pensiones, que estoy de acuerdo que se debe hacer, pero llegado el momento de financiar siempre se quiere que lo financien otros, el del lado.

En términos más amplios, el gobierno en su proyecto de reforma tributaria avanza en eliminar y acotar varias exenciones, ¿ve que avanzó bien o pudo hacer algo más?

El proyecto avanza en algunas exenciones, pero me parece tímido. La renta presunta, en vez de eliminarla, la acota, y el resto es tímido, no es mucho. Es cierto que en esta reforma tributaria no pusieron nada de las externalidades negativas, porque se espera que ingrese un proyecto que aborde esas materias. Se avanza en la dirección correcta, pero es muy tímido.

Uno de los cuestionamientos que han surgido y sigue presente en el debate es si el gobierno logrará recaudar los 3,6% del PIB…

Es optimista la meta de recaudación, principalmente porque gran parte de ese supuesto está sustentado por la reducción de la evasión y elusión (1,6% del PIB). Eso no es fácil, llevamos 8 a 9 años con tasas de evasión de IVA en torno al 20% y no hemos sido capaces de bajarlas. Todos los directores que han pasado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) lo han intentado, pero sin éxito, porque es muy difícil. Eso pone en riesgo la recaudación que se espera.

Una de las críticas que ha hecho es que se crea el sistema dual, porque complejiza el sistema y se pierde la equidad tributaria, ¿no ve que haya una simplificación con estos cambios?

Desde el punto de vista de equidad tributaria la rompe. Esto avanza en la dirección contraria. Pero lo otro es que se insiste en que ahora tendremos un sistema dual, pero no nos vamos a un sistema dual, sino que se mantienen varios sistemas conviviendo al mismo tiempo. En un sistema dual, las rentas del capital pagan por un lado y las rentas laborales por otro. No existe un impuesto global complementario. Además, no simplifica el sistema tributario, lo hace más complejo. El objetivo planteado en la reforma era simplificar el sistema, pero cuando uno ve lo que se hace lo deja mucho más complejo, no es más simple.