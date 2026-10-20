CMF multa a Michael Clark con más de $800 millones por no realizar OPA al tomar control indirecto de Azul Azul

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Supercopa 2025 Michael Clark presidente de Universidad de Chile es fotografiado previo al partido por la Supercopa 2025 contra Colo Colo disputado en el estadio Santa Laura en Santiago, Chile. 14/09/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Colo Colo vs Universidad de Chile. 2025 Supercopa Universidad de Chile’s president Michael Clark is pictured before the Supercopa 2025 match against Colo Colo at the Santa Laura stadium in Santiago, Chile. 14/09/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) multó con 20.000 UF ($823 millones) al expresidente de Azul Azul, Michael Clark Varela, por no realizar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), infringiendo la Ley de Mercado de Valores.

Según la Resolución N°11.230, la sanción se debe a que el 13 de diciembre de 2024, Clark, a través de Inversiones Antumalal Limitada, le compró a Asesorías e Inversiones Sartor S.A. el 90,07% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport. En esa fecha, Sartor estaba siendo investigada por la CMF, que había suspendido la realización de aportes y retiros por parte de sus aportantes.

Según la CMF, la compra le permitió tomar el control de Azul Azul S.A, por cuanto el Fondo indicado participaba en la propiedad de Azul Azul S.A. con un 63,07% de sus acciones Serie B, otorgándole el poder para asegurar la mayoría de los votos en las juntas de accionistas y elegir a la mayoría de sus directores.

El artículo 199 de la Ley de Mercado de Valores obliga a realizar una OPA de una sociedad anónima abierta, cuando una adquisición, directa o indirecta, le permite tomar el control de esa sociedad, procedimiento que fue omitido en el presente caso.

Según la CMF, “la exigencia de realizar una OPA tiene por objeto, entre otros, resguardar la equidad en el Mercado de Valores frente a una toma de control, de modo que todos los accionistas puedan concurrir a vender sus acciones en los mismos términos, para que los beneficios se repartan entre todos quienes participan de la propiedad de la sociedad”

“La omisión de la OPA configuró una infracción de la máxima gravedad, pues privó a los accionistas de la posibilidad de concurrir a vender sus acciones en un procedimiento especialmente previsto para ello en la Ley”, argumentó el organismo.

La resolución de la CMF de 69 páginas fue firmada por los tres actuales comisionados en funciones: Catherine Tornell, presidenta; Beltrán de Ramón y Osvaldo Adasme. La decisión está fechada el 8 de octubre pasado. Un día antes había terminado el período de los comisionados Augusto Iglesias y Bernardita Piedrabuena.

Michael Clark prestó declaración el 15 de mayo de 2025 en la investigación de la CMF. ante la CMF, acompañó además informes en derecho preparados por Alejandro Ferreiro y Carlos Peña, los que también habían sido empleados en la discusión en la justicia civil.

Aunque en el proceso de compra de las cuotas del fondo Tactical Sport y la discusión con la CMF, Clark fue asesorado por AZ Abogados, la reclamación judicial de la multa será ahora trabajada por el ex ministro Luis Cordero.

El 16 de octubre, la Corte Suprema resolvió confirmar, con costas, el fallo dictado en septiembre de 2025 por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por el expresidente universitario. Con esa acción judicial, Clark buscaba revertir una serie de resoluciones emitidas por la Comisión las resoluciones de la CMF que lo forzaron a lanzar una OPA. En su sentencia, la Suprema recordó que la CMF “no le exigió (a Clark) realizar una oferta pública por haber adquirido cuotas del Fondo Tactical Sport, sino por haber adquirido el control de Azul Azul”.

En su defensa, los abogados de Clark plantearon que el inversionista no participaba en la propiedad de Azul Azul, ya que las acciones de esa S.A. pertenecían al patrimonio de afectación del fondo Tactical Sport y no a sus cuotahabientes.

Según concluyó la CMF, “existió una toma de control indirecta” de Azul Azul por parte de Clark, materializada a través de Tactical Sport, por lo que debió realizar una OPA por los títulos de la empreas.

“Resulta necesario precisar que en este caso no existía limitación para que Inversiones Antumalal Limitada realizara una oferta de adquisición de acciones de Azul Azul dirigida a todos los accionistas serie B, a la que se encontraba obligado, lo que incluía aquellas de propiedad del FIP, sin perjuicio de la facultad de estos accionistas de vender o no sus acciones. Ello no implicaba, de ninguna forma, una oferta pública de las cuotas del FIP, que corresponden a un instrumento de inversión diverso de la acción”, dice uno de los considerandos.

La compra de las cuotas de Tactical Sport, razona la CMF, “implicaba la posibilidad de asegurar la mayoría de los votos en la junta de accionistas de Azul Azul, por la vía de controlar la sustitución de la administradora”.

En su argumentación, además, la CMF afirmó que no era posible establecer la cuantía del beneficio económico derivado de la infracción, “dadas las característias especiales de este operación”.

Sin pago

En su resolución, la CMF reparó en que Clark tampoco había pagado la compra del control de Azul Azul. “El monto total que el Sr. Michael Clark debía pagar por dichas cuotas ascendía a USD$5.719.483. Sin embargo, al menos hasta el 15 de mayo de 2025 dicho monto no se había pagado, y no se cuenta con evidencia que dé cuenta que el Sr. Michael Clark haya constituido prenda sobre las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, ni que haya extendido garantía alguna en favor de dicha obligación de pago”, dice parte de la resolución.

En la causa penal por el caso Sartor, Clark reconoció el 21 de julio que no había cancelado la compra a sus socios de Sartor. “Lamentablemente, las acciones de Azul Azul se encuentran embargadas, por lo que el precio de las cuotas no ha sido pagado, siendo altamente probable que el contrato de compraventa de cuotas quede sin efecto por los incumplimientos de Sartor matriz. Sin perjuicio de ello, debo manifestar que, contando hoy con los antecedentes de la investigación, jamás hubiera realizado esta operación”, afirmó Clark frente al fiscal Juan Pablo Araya.

Michael Clark permanece recluido desde hace dos meses en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el denominado caso Sartor. El ingeniero comercial fue formalizado el 18 de agosto por parte del Ministerio Público junto a otros once imputados, por el millonario fraude que afectó a cientos de inversionistas que confiaron sus fondos a Sartor AFG, sociedad en la que Clark se desempeñó como director.