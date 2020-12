El retiro de fondos y la paradoja para la CNC: “Al sector comercio le conviene muchísimo”, pero “no es bueno para el país, no es una buena política pública”

Justo cuando se tramita en el Congreso el proyecto del gobierno para un segundo retiro de los fondos de pensiones, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Chile (CNC), Manuel Melero, dejó entrever la paradoja que suponen estas acciones, cuya otra arista es la reforma constitucional de la oposición que busca el mismo objetivo, pero con menos restricciones.

“Obviamente que va a tener un impacto positivo en las ventas. Ya sabemos que la gente gasta un cuarto directo a alimentos y bebidas, otro a bienes durables, otra a pagar deudas y el resto lo invierte. Eso fue en septiembre, no sé cómo será ahora, quizás a lo mejor se va más a consumo por ser la Navidad”, dijo Melero en entrevista a Radio Universo.

En esa línea, desde la CNC apuntaron que el segundo retiro del 10% “al sector comercio esto le conviene muchísimo”.

Sin embargo, Melero mostró preocupación por los efectos que tendría estas medidas en el balance a largo plazo. “Esto no es bueno para el país, no es una buena política pública y que estamos con aquello del pan para hoy y hambre para mañana y eso es lamentable como sociedad. Sin olvidar que hay muchas necesidades de las personas que satisfacer”

Melero apuntó que destinar dinero para la jubilación para hacer frente a la crisis “no es el mecanismo más adecuado que le demos martillazos al chanchito y que las personas estén usando sus ahorros previsionales para cambiar la coyuntura, por lo dura que sea. Habría que haber usado otros mecanismos para ir en ayuda de las personas”, agregó.

Turismo y el efecto del eclipse

En medio del debate sobre el entusiasmo del turismo por la reactivación de la zona sur dado el eclipse solar y las voces que llaman a impulsar más medidas sanitarias que registran el movimiento del sector, Melero apuntó que “jamás en la CNC hemos estado en contra de las medidas sanitarias, lo que hemos pedido es que se nos deje trabajar conforme a los protocolos sanitarios”.

Ante este escenario, desde la CNC apuntaron que si llegada del evento natural las condiciones sanitarias no están y se aplican medidas restrictivas se tiene que dar marcha atrás al servicio de hotelería y turismo. “Si no se puede proveer el servicio hay que devolver la reserva… el sector turístico tendrá que adaptarse a esta realidad, no me haría un atado, la plata tiene que devolverse, si no quién va a hacer una reserva”.

Sobre los dichos del ministro de Salud, Enrique Paris, quien apuntó que no él no iría al sur como destino de vacaciones debido a la situación sanitaria, Melero comentó que “fue un balde de agua fría, no hay para qué echarle más leña a la hoguera,esos dichos no aportan nada, yo creo que se equivocó”.