Colmena aclara que no hay ninguna negociación vigente para fusionarse con Nueva Masvida

El camino ha sido largo. La venta de la isapre Colmena a Nexus, dueña de isapre Nueva Masvida, estuvo dos años en tramitación, sumando dos rechazos, en la Fiscalía Nacional Económica (FNE) -la que comenzó a analizar la operación en abril de 2021- y en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que rechazó la operación por cuatro votos a uno en septiembre del año pasado.

Pero una de las partes, el comprador, el 13 de septiembre del año pasado gastó su última bala: interpuso un recurso de queja en la Corte Suprema. No tenían muchas esperanzas de conseguir lo que buscaban, pero sorpresivamente para las partes, la tercera fue la vencida.

Este lunes el máximo tribunal dio luz verde a las empresas para poder seguir adelante con la operación, tras acoger el recurso de queja interpuesto por Nexus, dejando sin efecto la sentencia del TDLC, donde el Tribunal había rechazado el recurso de revisión contra la resolución de la FNE que prohibió la operación de concentración consistente en la adquisición de Colmena por parte de Nueva Masvida.

Sin embargo, aunque la Suprema le dio la razón a Nexus, no significa que la fusión que vaya a concretar. Al contrario. Colmena salió a aclarar, mediante un comunicado que envió de manera interna a sus trabajadores, que “hoy no existe ninguna tratativa pendiente o negociación vigente con Nexus en relación a este tema. El acuerdo de fusión que existía ya no es vinculante y, por lo tanto, no obliga actualmente a ninguna de las partes”.

Bajo este escenario, no está claro que ahora ambas isapres estén dispuestas a fusionarse, ya que los cambios que ha habido en la industria desde que firmaron el acuerdo en 2021, son varios, lo que significa que, en caso de querer proceder con la operación, tendrían que volver a sentarse a conversar y llegar a un nuevo acuerdo comercial.

Ocurre que el acuerdo para la compra y futura integración de las dos isapres ya no obliga a las partes, ya que el acuerdo de compra estaba sujeto a la aprobación de la FNE y a plazos que ya se cumplieron. Es que ya han pasado 23 meses desde que se pactó la compra por primera vez.

De esta manera, si las isapres quisieran seguir adelante con la operación, tendrían que sentarse a negociar nuevamente y partir todo desde cero, generando un nuevo acuerdo comercial. Dichas conversaciones, en caso de realizarse, probablemente no serían sino hasta después de que se conozca el modo en que se va a implementar el fallo de la Suprema sobre tabla de factores. Pero también podría ocurrir que finalmente no haya ninguna negociación y que no se concrete la fusión.

El CEO de Nexus Chile, Eduardo Sánchez, dijo este lunes que “hoy tenemos que analizar la situación actual que tiene la industria, porque fue en abril de 2021 cuando ingresamos el requerimiento a la FNE, y el proceso ya lleva dos años, un plazo bien largo, donde se han producido muchos cambios en la industria”.

En ese sentido, agregó que “este es un fallo que no teníamos en el escenario hasta el día viernes, y ahora se generan algunas opciones que tenemos que analizar y evaluar dependiendo de cómo se van a resolver asuntos pendientes que hay en la industria”. Entre ellos, explicó que hay que ver cómo va a quedar redactada la ley corta que piensa ingresar el gobierno al Congreso para facilitar la puesta en marcha del fallo de la Suprema sobre la tabla de factores, y los impactos que pueda haber en la industria producto de ese tema.