Comercio tras dichos de Juan Sutil sobre cierres de bares y pubs: “Su declaración no es muy feliz. Hirió mucho a todo el sector del turismo”

Diversas reacciones siguen causando las declaraciones que ayer dio Juan Sutil, presidente de la CPC, en relación a la apertura o cierres de ciertas actividades económicas, manifestando que las reuniones en pubs y bares “debieran estar totalmente prohibidas”.

Sus palabras generaron la inmediata respuesta del gremio gastronómico y hoy fue el turno del comercio. Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, afirmó esta mañana en Tele13 Radio que los dichos de Sutil “no fueron felices”.

“No es feliz decir estos sí y estos no. Eso hirió mucho a todo el sector del turismo, ellos me llamaron, estaban muy molestos, incluso le han contestado algunos por los medios (...) todos podemos tener un enfoque que no sea del todo aceptado, en fin. Yo respeto muchísimo a Juan Sutil, le tengo un gran aprecio, es mi presidente dentro de la rama pero creo que en este caso no fue feliz su declaración”, dijo Melero.

“Las comparaciones son siempre odiosas y siempre es doloroso criticar a un colega (...) él dice que lo sacaron de contesto que no quiso decir eso”, agregó.

Ayer también había respondido el presidente de Achiga, Máximo Picallo. “Creemos totalmente desafortunadas las declaraciones del presidente de la CPC. Nosotros pensamos que no existen empresarios de primera y segunda categoría”, dijo.

Sutil sostuvo que las “actividades esenciales como la Construcción no pueden volver a cerrar y creo que es hoy el momento de ir priorizando aquellas cosas que son fundamentales. Por ejemplo, para mí, debieran estar totalmente prohibidos las reuniones en materia de fiestas, de pub y bares y eso no debiera no debiera estar bajo ningún concepto aceptado ni siquiera socialmente”.

Veranito de San Juan

Melero se refirió además al fuerte dinamismo en el comercio que se ha visto estos días producto de la navidad, en momentos cuando muchos chilenos ya han recibido el segundo retiro de sus ahorros previsionales.

“La cantidad de liquidez que hay en la economía y el poder adquisitivo de las personas está muy reforzado con los subsidios y los retiros de la AFP”, dijo.

Si bien la demanda por bienes durables ha aumentado un 30% y gran parte de los consumidores ha realizado compras durante las mañanas, esta racha “es un veranito de san Juan, dado que terminarán con un PIB negativo del sector de alrededor de un 6% este año”.