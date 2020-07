Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados dejó sin articulado proyecto para clase media

Un revés sufrió el proyecto que ayuda con bono y crédito blando a la clase media en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. Si bien los integrantes de este grupo aprobaron en general la idea de legislar, a la hora de votar en particular rechazaron todos los artículos dejando sin contenido la iniciativa.

“Expreso la desazón del Ejecutivo ante este resultado respecto de un proyecto que va en beneficio de un millón 600 mil personas. El gobierno está desplegado para hacer cumplir el acuerdo con la oposición, y seguiremos empeñados en apoyar a los grupos más necesitados”, indicó el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno al término de la sesión.

La razón de fondo de los diputados de oposición que son mayoría en la instancia se debió a que el gobierno no accedió a su solicitud de incorporar a más personas dentro de este paraguas. En especial se referían a los transportistas, colectiveros, taxistas, conductores de furgones escolares, que no están contemplado en la entrega del bono de $500.000 y un crédito blando por 3 meses de hasta $650.000.

Los parlamentarios de la DC y del PS precisaron que el contenido de la iniciativa tal como está no era parte del acuerdo porque excluye a varios grupos de trabajadores. “Encuentro que este proyecto es muy mezquino. Acá no se ha muerto ningún proyecto, tratemos de enmendarlo con mayor voluntad porque no están llegando los recursos a todos los chilenos”, manifestó la diputada Joanna Pérez (DC).

Asimismo el diputado Jaime Naranjo (PS) recalcó la necesidad de incluir más trabajadores: “le pedimos al Ejecutivo que trate de mejorarlo porque si no después vamos a estar con otro proyecto de clase media 2, como nos pasó con el IFE. Acostumbran a legislar por goteo”.

Desde el oficialismo, el diputado Diego Schalper (RN) respondió en tono duro: “Es una vergüenza que esta comisión haya rechazado el texto. Espero que les digan a quienes iban a ser beneficiados que por su votación no van a recibir el bono”.

Mañana a primera hora será analizado el proyecto por la Comisión de Hacienda donde el Ejecutivo debiera reponer el contenido del articulado, ya que la sala está citada para la tarde para votar este punto.