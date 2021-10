Coordinador de Yasna Provoste descarta que se vayan a pasar los actuales fondos de las AFP hacia cuentas nocionales

Mientras se acercan las elecciones presidenciales y parlamentarias, los comandos comienzan a afinar los programas. Así, el coordinador de la campaña de Yasna Provoste, Marcelo Mena, descartó que se vayan a traspasar los actuales fondos de los trabajadores en las AFP hacia cuentas nocionales en manos de una administradora estatal, que fue una propuesta de la oposición en materia de pensiones. Antes de las primarias del bloque Unidad Constituyente, la senadora DC y candidata presidencial dijo que, de llegar a La Moneda, instauraría un sistema de cuentas nocionales.

“Se abandona completamente. En general cuando le preguntan por eso, responde lo que le están preguntando, pero esa no es nuestra propuesta de pensiones. Ella firmó ese proyecto de ley como una declaración de principios de que estaba en contra del modelo de AFP. Efectivamente el sistema que proponemos tiene una pensión básica universal que no tiene el modelo de AFP, con un administrador del Estado que licita los fondos para buscar rentabilidad. No necesariamente en un país en particular, sino con valores en cuanto a propiedades ambientales, sociales, de gobernanza, como lo hacen los fondos de pensiones modernos, con un pilar individual, complementado con un pilar colectivo. Ese sistema mixto creemos que va a ser capaz de dar mejores pensiones inmediatamente a quienes estén jubilando, con un piso de $225 mil”, indicó Marcelo Mena en T13 Radio.

Senadora Yasna Provoste

Por otro lado, el coordinador de la senadora afirmó que de llegar a ser gobierno, quienes quieran seguir en el sistema de AFP podrán hacerlo, aunque ya no se van a llamar así.

“La cuenta individual y quien quiera continuar con el sistema de AFP puede continuar en el sistema de AFP. No se va a llamar AFP. Todos los nuevos cotizantes van a entrar a un sistema nacional de pensiones. Va a ser siempre propiedad lo que ahorre en forma individual. Los componentes colectivos de ahorro son solidarios, no son propias. Es una cotización adicional que se requiere. Reconocemos que los países de la OCDE a los que nos queremos comparar tienen cotizaciones que superan el 18% o 20% del ingreso, y por tanto queremos apuntar a una proporción similar”, señaló Mena.

A comienzos de este mes, la candidata de centroizquierda se refirió al proyecto que firmó para nacionalizar los fondos de pensiones y eliminar las AFP, y descartó que se vayan a expropiar los fondos de los trabajadores.