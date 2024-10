Crece operación de FedEx Chile: suma avión propio y dobla capacidad para envíos internacionales

FedEx es una multinacional de logística origen estadounidense, especializada en los envíos rápidos. A nivel global tiene una flota de más de 690 aviones propios para facilitar el movilizar los envíos entre los clientes de países en los que opera. Sin embargo, recién a partir de septiembre FedEx Chile tiene un avión para sus operaciones hacia el exterior.

El negocio de FedEx en Chile es tanto a nivel nacional como internacional, pero es en este último segmento para el cual la matriz asignó un avión Boeing B767-300 de hasta 42.565 kilos de carga, que conectará al país con Ecuador, Argentina, y Miami. Esto significa que doblar su capacidad en los tres países.

Con vuelos cinco días a la semana, el avión llegará hasta el hub de la empresa para Sudamérica, ubicado en Miami, Estados Unidos. “Miami es el puerto de entrada principal que tiene en general Sudamérica. Desde ahí nos enganchamos a todo el resto del mundo”, explica el vicepresidente de operaciones de América del Sur de la compañía de logística, Humberto Lira.

FedEx Sudamérica lleva trabajando en poder tener este avión desde al menos dos años, preparando una caso de negocio para la matriz, al igual que otros más de 25 países con la misma solicitud, con el análisis de crecimiento y de oportunidades en el país, Lo anterior fue evaluado positivamente por la corporación, dándole el visto bueno a la solicitud de la filial hace un año y medio.

En ese sentido, Lira dice que la importancia de este hito para FedEx Sudamérica radica en dos aspectos: “La primera es la confianza de la corporación en lo que se está haciendo en Chile y en Sudamérica en general. Y segundo, la confianza que tiene también la corporación de la economía, del crecimiento y de las oportunidades que hay en Chile para poder seguir creciendo y poder poner el vuelo”, declaró a Pulso.

La gran diferencia es que, en los 43 años de FedEx operando en el aeropuerto de Santiago, su forma de movilizar envíos era a través de vuelos comerciales, al igual que el resto de su competencia local. La capacidad de carga del avión permite, por el momento, cubrir la demanda en envíos internacionales sin necesidad de complementar con vuelos comerciales.

Esa es la meta, poder ocupar esos más de 40 mil kilogramos disponibles en el avión. “Si es necesario que ese crecimiento nos obligue a usar líneas comerciales, bienvenido. Pero en este minuto la demanda está cubierta con lo que estamos haciendo”, declaró el ejecutivo de FedEx.

“Lo que nos permite el avión es crecer, mejorar la propuesta de valor que tenemos para nuestros clientes, mejorar los tiempos de tránsito, no depender de terceros para poder llegar con las cargas de nuestros clientes. No necesariamente un tema de abaratar costos. Nos permite poner a Chile con una oportunidad de crecimiento, con industrias que a lo mejor no atendíamos nosotros de manera directa y mejorar significativamente nuestra propuesta de valor”, dijo Lira.

Específicamente, apunta a las industrias de la flores, manufactura, automotriz, productos perecederos, tecnología, vino, e-commerce internacional, semillas y agricultura y cuidado de salud. Más particularmente, destacaron que podrán hacerse más fuertes en las exportaciones de flores y camarones desde Ecuador, y en Argentina en lo denominado “mercado de la nostalgia”, es decir, aquellos productos que los mismos argentinos migrantes solicitan al no poder adquirirlos fuera del país.

El avión de FedEx saldrá desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, cercano al centro de distribución que tienen en Enea, el más grande en Latinoamérica orientado al e-commerce, según dice Lira. Este lleva 4 años funcionando desde su inauguración. Hace dos incorporaron una ampliación con la cual totalizan una superficie total de 14 mil metros cuadrados.

El año para FedEx aún no está cerca de terminar. Su año fiscal termina en mayo, por lo tanto aún tienen importantes días festivos que se van a poder verse beneficiados de este hito, como lo es la Navidad, el Día de los Enamorados y el Día de la Madre. Estos últimos dos, con fuerza en el mercado de las flores.

Adicionalmente se viene la temporada de semillas en Chile en marzo que es muy fuerte para ellos con casi 200 toneladas en cerca de un mes y medio de duración. Para todas estas celebraciones estiman que serían buenas fechas.

FedEx además está trabajando en cosas nuevas, por ejemplo, en finalizar de instalar los sistemas que utiliza la compañía a nivel mundial que se traducirá para los usuarios, entre otras cosas, en el uso de una aplicación móvil que le permitirá pedir retención del paquete, solicitar retiro, etc. Una opción que está disponible actualmente pero sólo para clientes internacionales, ahora podrá ser utilizada por clientes domésticos también.

Por otro lado, también están impulsando la transformación de sus vehículos a eléctricos. En Chile hay 896 vehículos de la flota, y la meta global es que la totalidad sea eléctrico para el 2040. En Santiago un 22% ya son sustentables.