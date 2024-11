David Bravo hace un llamado al gobierno para “dejar de hacer cosas anti empleo”

“Lo primero que tendría que hacer el gobierno, es dejar de hacer cosas anti empleo”, comentó el economista y director del Centro de Encuestas Estudios Longitudinales UC, David Bravo, en una entrevista con Radio Infinita, tras analizar los últimos datos del mercado laboral y las medidas del gobierno en estas materias.

En la instancia, el economista hizo un llamado a mirar el panorama completo, y no solamente observar las cifras desde la llegada del gobierno. “En Chile la tasa ocupación que tenemos es de 56,3% y no solamente esa tasa es inferior a la que teníamos antes de la pandemia, o sea, todavía no recuperamos la tasa de la pandemia que era 58,2%, sino que además tenemos que irnos al año 2010 para encontrar una tasa de ocupación tan baja”, comentó.

Al evaluar las cifras de desocupación, Bravo sostuvo que “también tenemos que ir al 2010 para encontrar tasas de sobre el 8% como esta, entonces son indicadores que llámenlo como quieran, pero alentadores no son”.

Así, Bravo calificó la situación del mercado laboral como mala, y agregó que es un año de estancamiento. “A las autoridades no les gusta ese tipo de comentarios, y yo no soy funcionario público, y creo que puedo decir lo que pienso”.

“Incluso los datos del INE parecieran ser mucho mejores que los que en realidad ocurren”, afirmó el economista, para explicar que “hace 20 meses que tenemos una caída muy importante en los trabajadores cotizantes, los trabajadores más formales cierto, una cantidad que cuando tú lo tomas de diciembre del 2022, ahora son como de 315.000 personas, cuando tú tomas los datos del INE de ocupados que cotizan la tendencia es la contraria, es un aumento de 180.000 empleos”.

En tanto, el economista expresó que “se ha comentado que Chile es de los países que se ha demorado más en recuperar esa situación pre pandemia y el estándar no es muy alto porque básicamente nos estamos comparando con América Latina”.

Bravo señaló que no hay que apuntar a la pandemia como responsable de los números y que “tiene que ver con lo que está pasando en Chile, que tiene que ver probablemente con los excesos también que hubo producto de los retiros durante la pandemia y básicamente generaron esta este auge importante y luego esta caída”.

En esa línea, cuestionó las últimas medidas como la Ley de 40 Horas, y el aumento del salario mínimo a $500 mil.

“El aumento del salario mínimo que se adelantó a lo que iba a ser a fines de gobierno cierto, el aumento de 500 mil pesos se adelantó y que está vigente ya es un incremento bien agresivo”, expresó, para luego afirmar que esta medida está relacionada con la baja en los cotizantes de pensiones. “Cuando tú ves dónde están estos cotizantes que cayeron, dónde están esos ocupados formales que cayeron, estas son todas personas de $600.000 o menos”, indicó.

A lo anterior, añadió que “el salario mínimo por cierto, tiene que irse aumentando, pero tiene que ir acorde con ciertos parámetros de la economía, no pensar que simplemente por subir el salario mínimo estamos mejorando la calidad de vida a las personas, por supuesto que así en el caso de las personas que tienen la suerte de mantenerse en el empleo, el resto no”.